李在明訪中行前強調「尊重一個中國原則」 傳中方開4會談要件+4承諾
南韓總統李在明預計4號到7號到中國進行國是訪問，5號將和中國國家主席習近平舉行會談，這是雙方相隔兩個月後再度會面。北京當局定調中韓是戰略夥伴，削弱美日韓同盟或印太民主同盟的意圖明顯。行前李在明接受中國官媒專訪，強調南韓尊重一個中國原則，他也狠批日本在二戰時侵略中韓的行為。
中日關係緊張之際... 中國拉攏南韓「意圖明顯」
南韓總統李在明預計4號到7號到中國進行國是訪問，5號將與習近平會談，正值中日兩國因台灣問題關係緊張，臨行前李在明接受中國官媒專訪，強調南韓尊重「一個中國原則」，還說「台灣問題是中國最根本的問題」。
中國剛結束台海軍演，中國就拉攏南韓，削弱美日韓同盟或印太民主同盟的意圖相當明顯。李在明也說，當前國際情勢動盪不安，在此背景下，韓中關係對兩國而言具有重要意義。
穿梭中美之間？ 李在明狠批日本二戰侵略行為
根據我國安單位的情資，中方對習李會開出4項會談要件，包括要求南韓公開重申一中原則，中方也將提出4項承諾，包括陸客赴南韓觀光的人數在下半年提升到5倍，與大砍4成赴日簽證形成強烈對比。
另外，李在明還狠批二戰時日本的侵略行為，強調為了本國利益而侵略、屠殺他國人民的行為，絕不應再次發生。他還建議中韓兩國領導人至少一年應會面一次，李在明在中美兩大強權間穿梭，希望爭取最大利益。
國際中心／綜合報導 責任編輯／網路中心
