李在明訪中 國安單位掌握中方要求韓國做4承諾
中韓日前同時宣布，南韓總統李在明1月4日至7日將對中國進行國是訪問。國安人士指出，中國將會宣布把韓國定調為「戰略夥伴」，且要求南韓做出4大承諾，包括公開重申遵守中國的一中原則、拒絕配合部署堤豐中程飛彈系統等，中方也會相應做出4大承諾，包括解除娛樂圈禁韓令，但不包括反對朝鮮半島非核化。
國安單位掌握，中韓此次見面，中方將韓國定調為「戰略夥伴」，國安單位認為，中國意在藉此削弱韓國與另一群夥伴，也就是美日韓同盟、印太同盟的關係。此外，在中韓兩國會商中，中方要求南韓要公開重申遵守中國的一中原則，並發表在雙方的新聞說明上，此外中方要求韓方承諾與美國國防工業合作的相關產品不能運用於印太區域，包括軍事船艦等，並承諾拒絕配合部署堤豐中程飛彈系統、承諾反對駐韓美軍任務擴大。
另一方面，中國也會正式承諾，解除對韓華集團子公司的制裁、承諾廢止娛樂圈禁韓令、承諾倍數中國觀光客赴韓國，上半年3倍、下半年5倍，並承諾協助南韓爭取與北韓領導人金正恩對話，但「不包括反對朝鮮半島非核化」。
國安人士解讀，中方此時拉攏韓國，是回應在美國《2025 年國家安全戰略》中，著墨很多篇幅，希望整個島鏈成員善盡自己角色、共同分擔責任，中國歡迎李在明訪中，顯示他們試著尋找第一島鏈的戰略破口，拉住首爾、阻止南韓在印太扮演更積極的角色，試著阻止美韓軍工合作。
中國從11月中以來，對日本、菲律賓持續進行施壓、騷擾，持續在整個島鏈展現宰制力量，回應美國《2025 年國家安全戰略》，然而，施壓日本、挑釁菲律賓、針對台灣軍演後，都無法達成中國的戰略目標，4日起韓國總統李在明訪中，顯示中國正在尋找島鏈中下一個戰略破口、尋求突破。
更多鏡週刊報導
3大法官仍自當空氣拒評議 小法官籲請辭勿坐領乾薪
中彰投濁水溪等河川遭棄置非法營建廢棄物面積達13個籃球場大 中檢警環查緝大舉破獲犯罪集團
三中案二審無罪 丁昱仁律師：經得起司法放大鏡檢視
其他人也在看
共軍若犯台取勝無望？前美國防官員揭「致命弱點」：他們活不下來
即時中心／黃于庭報導中國軍事野心逐年增加，言語、武力恫嚇鄰近國家，野蠻行徑不為國際社會所容。近期美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），要求美國國務院定期檢討其對台交往準則，至少每5年向美國國會提交更新報告。對此，前美國防部官員胡振東接受專訪表示，若台海真開戰，相信美國基於自身利益會介入，並點出共軍「活不下來」原因。民視 ・ 21 小時前 ・ 404
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 180
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 641
將「隱形戰機」打回原形！ 美批准對台軍售102億合約
美國國防部當地時間12月31日正式公告，軍工巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，將為台灣空軍生產55具「軍團莢艙」（Legion Pod）紅外線搜索追蹤系統，合約上限金額達3億2850萬美元（約新台幣102.8億元），以滿足台灣空軍「急迫的作戰能力需求」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 166
中國慘了！軍演恐嚇台灣觸怒國際 立陶宛也開嗆：威脅和平安全
即時中心／高睿鴻報導為遂行統戰台灣之目標，中國近年戮力整軍經武，隨時打算對我國動手；近日更是動作頻頻，先後進行圍台軍演、射擊火箭彈、派海警船不斷騷擾我國海域。這些粗暴及干預台灣主權的行動，也引發國際猛烈抗議；立陶宛外交部也於2025年12月31日發表正式聲明，關切中國近日在我國周圍舉行聯合軍演，升高緊張情勢。我外交部回應，此聲明再次展現立陶宛等理念相近國家，明確支持台海和平穩定的立場，部長林佳龍對此表達誠摯感謝。民視 ・ 1 天前 ・ 472
藍白這些人都被關 羅智強：接著恐是黃、傅
[NOWnews今日新聞]民眾黨前主席柯文哲涉貪遭羈押超過一年後獲交保，2日拜會國民黨立院黨團。黨團書記長羅智強說，對於柯文哲遭賴政府政治追殺，感到難過與不安，他媽媽最近勸他少講話，但最近看新聞，民眾...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 53
台版「戰斧」現身！雄二E巡弋飛彈罕曝光 國際智庫：老共根本不敢打
中共日前結束圍台軍演，兩岸軍事對峙態勢轉向檯面下的戰力博弈。三立政論《新台派上線》揭露，國軍近日疑似「半刻意」釋出多組海鋒大隊武器畫面，其中最引發外國軍事迷與智庫關注的，便是號稱能打到北京、射程達1000公里的神祕武器「雄二E」巡弋飛彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 246
停砍公教年金新年轉機？卓榮泰允諾「這麼辦」 退休金、軍警待遇案入列
去（2025）年立法院朝野衝突不斷，軍公教年金改革上路多年，行政院趕在跨年前，針對三讀通過的停砍公教年金案，赴憲法法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，新年恐掀起憲政大戰。今（1）日是2026年元旦，行政院長卓榮泰一早今陪同總統賴清德到總統府參加府前元旦升旗典禮，會中與特別出席的國民黨主席鄭麗文幾乎「零互動」，鄭麗文方面僅說「順其自然就好」。卓榮泰並許下4大願望及......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 174
停砍公教年金戰鼓響？嘆退休族迎「沉痛存款簿」 反年改大將拋反制第一招
立法院2025年朝野衝突不斷，其中針對軍公教年金改革上路多年，行政院趕在跨年前，針對攸關停砍公教年金、且已在立法院三讀通過的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，赴憲法法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，爭議恐在新年持續延燒。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（2）日在臉書感嘆，2026年元旦新年的第一道曙光，......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 146
本周最強內幕》軍演前「美國說的真相」，台灣差遠了？謝衣鳳、謝典林恩仇錄，彰化姊弟互打恐遭撿尾刀？
去（2025）年12月底，中國解放軍宣布發動「正義使命2025」軍演，自30日8時至18時將在台海周邊劃設7處臨時危險區，由福建平潭、石獅對台灣北部與西南海域射擊27枚多管火箭，國防部證實落彈點在距離台灣24浬範圍內，比起過往演習更加接近；此次軍演導致超過900班航班、約10萬人次旅客受影響，我交通部嚴厲發聲譴責。國防部30日傍晚在記者會中說明，軍演當日自上......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 25
洛馬獲對台軍售103億合約 因應台空軍「緊急作戰需求」
根據《路透社》報導，美國國防部於12月31日發出聲明，宣布洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）獲得一份對台軍售合約，並指能滿足台灣空軍的「緊急作戰需求」，該合約的上限金額為3億2850萬美元（約新台幣103億元），合約相關作業將於佛州奧蘭多執行，預計2031年6月完成。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 99
不讓高虹安！何志勇拋民調PK被指「不可能」 藍：違背只能黨紀處分
國民黨日前宣布新竹市長不辦初選，直接禮讓現任市長高虹安，國民黨前發言人何志勇仍宣布參選，堅持黨內應先辦理公開初選，產出的最強人選再與高虹安進行第二階段民調PK。據《太報》報導，國民黨黨務人士直言，一旦中常會通過藍白共推高虹安選新竹市長，任何人都要服膺黨的決定，若違背只能黨紀處分。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 125
藍56綠23的裂縫：2026台東票數地形與吳秀華、陳瑩之戰
[FTNN新聞網]文／杜聖聰（銘傳大學廣播電視學系系主任）從2020總統到2024總統、立委，再加上2022縣長，台東始終維持一個「藍大於綠」的基本盤：有學者依中選...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
800公尺棧橋直插海灘！共軍偷練登陸戰 日媒揭「三船一體」戰術
中共解放軍甫結束圍台軍演，日本媒體今日（1/1）披露，共軍去年在沿海地區疑似展開登陸訓練，並動用大型滾裝船等民用船隻反覆訓練，日美兩國認為，中國正在強化犯台能力，已對此提高戒備。太報 ・ 1 天前 ・ 23
看不到中國犯台有贏的可能！前美國防官員：美軍百分之百協防台灣
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅，頻繁在台灣周遭發動對台軍演並派出軍機、軍艦擾台，引起國際社會警戒。擁有美軍、五角大廈、美國在台協會（AIT）及軍工體系深厚背景的前美國國防部官員胡振東近日受訪時表示，美國協防台灣的機率「幾乎是100%」，但美軍介入的模式與大眾想像的「派兵登陸」截然不同，而是透過外圍強大的打擊力執行「拒止戰略」。 長期負責美國對台事務的胡振東指出，民眾對「派兵」的想像存在誤區。美軍不進入台灣本島作戰，並非退縮，而是基於三大軍事考量，首先是「避免後勤災難」， 戰爭初期台灣島內局勢必然混亂，若美軍冒然登島，光是通訊整合、物資後勤與軍事協調就會產生極大負擔。 胡振東續指，另一考量是「台灣具備防禦力」， 台灣本身已有堅固的分層防禦體系與充足的守備兵力，美軍不需要替代國軍執行「街頭巷戰」或守城任務；再來是「外圍打擊更有效」，美軍的強項在於制海與制空。主力將部署於台灣周邊，由航母戰鬥群、潛艦及駐日、駐菲基地發動遠程打擊，切斷解放軍的補給線。 對於外界擔憂中國侵犯台灣時可能對台發動「閃擊戰」，胡振東透露，美方對台海情境早已有詳盡的作戰計畫，特別是開戰初期的「黃金 72新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 26
賴清德元旦談話強硬回應圍台軍演，稱台灣「必須做最壞打算」
台灣總統賴清德在2026年元旦發表講話，三度批評中國軍事野心。被問到北京未來一年侵台的可能性，他強調「必須做最壞的打算」。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前 ・ 331
彰化縣長選戰加溫！「誰是立委接班人？」議題發燒
立委陳素月將代表民進黨挑戰彰化縣長大位，國民黨方面，謝衣鳯也表態參選，「雙姝對決」已牽動彰南政局，將來縣長出線後，誰來接手立委，成為彰化政壇熱議焦點。「誰是接班人？」隱隱牽動下屆彰化縣長選局，陳素月確定代表綠營出戰，誰是「素月接班人？」其子弟兵、縣議員張欣倩，首先被點名。依循陳素月當年競選策略，先參自由時報 ・ 1 天前 ・ 5
力挺軍購案！黃暐瀚：若2028是韓國瑜、蔣萬安當總統，台灣需不需國防？
國民黨、民眾黨已經5度在立法院程序委員會封殺1.25兆元國防特別預算。媒體人黃暐瀚昨（2）日晚間再度發文挺軍購，表示「讓台灣提高防衛能力，一定可以降低被攻擊的風險」，並強調軍購是為了你我，不是為了哪個政治人物，呼籲立法院認真排案、審預算，更提出假設性問題，如果2028是韓國瑜、盧秀燕、蔣萬安當選總統，台灣需不需要堅強國防？三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 80
近60％滿意賴清德外交表現！矢板明夫：台灣人清醒 再轟在野1事
外交部1月2日發布民調結果，針對總統賴清德上任至今的外交表現、外交部長林佳龍對外關係處理，以及對美國、日本、中國等外交關係進行調查。對於賴政府外交整體表現部分，59.4%受訪者感到滿意；林部長的對外關係處理部分，68.1%受訪者感到滿意。對此，資深媒體人矢板明夫就解析這份民調的意義，「反映出台灣人對國際現實的清醒認知」，直言賴清德政府努力補課、強化國防、爭取國際支持，卻遭在野黨阻擋國防預算，「誰在三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 73
陳水扁將主持鏡新聞YouTube國政節目 NCC：網路不受規範無違規
前總統陳水扁目前正保外就醫，他今天宣布，將主持國政訪談節目《總統鏡來講》，4日起在鏡新聞YouTube頻道播出。NCC對此表示，目前鏡電視依規定不得製播政論節目，不過該節目將在網路播放，不需向NCC申請執照，因此不在規範內，並無違規問題；至於受刑人保外就醫期間能否從事公開活動，屬於法務部權責，由法務部認定。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 17 小時前 ・ 363