李在明訪中 國安單位掌握中方要求韓國做4承諾

中韓日前同時宣布，南韓總統李在明1月4日至7日將對中國進行國是訪問。（翻攝自新華社）

中韓日前同時宣布，南韓總統李在明1月4日至7日將對中國進行國是訪問。國安人士指出，中國將會宣布把韓國定調為「戰略夥伴」，且要求南韓做出4大承諾，包括公開重申遵守中國的一中原則、拒絕配合部署堤豐中程飛彈系統等，中方也會相應做出4大承諾，包括解除娛樂圈禁韓令，但不包括反對朝鮮半島非核化。

國安單位掌握，中韓此次見面，中方將韓國定調為「戰略夥伴」，國安單位認為，中國意在藉此削弱韓國與另一群夥伴，也就是美日韓同盟、印太同盟的關係。此外，在中韓兩國會商中，中方要求南韓要公開重申遵守中國的一中原則，並發表在雙方的新聞說明上，此外中方要求韓方承諾與美國國防工業合作的相關產品不能運用於印太區域，包括軍事船艦等，並承諾拒絕配合部署堤豐中程飛彈系統、承諾反對駐韓美軍任務擴大。

廣告 廣告

另一方面，中國也會正式承諾，解除對韓華集團子公司的制裁、承諾廢止娛樂圈禁韓令、承諾倍數中國觀光客赴韓國，上半年3倍、下半年5倍，並承諾協助南韓爭取與北韓領導人金正恩對話，但「不包括反對朝鮮半島非核化」。

國安人士解讀，中方此時拉攏韓國，是回應在美國《2025 年國家安全戰略》中，著墨很多篇幅，希望整個島鏈成員善盡自己角色、共同分擔責任，中國歡迎李在明訪中，顯示他們試著尋找第一島鏈的戰略破口，拉住首爾、阻止南韓在印太扮演更積極的角色，試著阻止美韓軍工合作。

中國從11月中以來，對日本、菲律賓持續進行施壓、騷擾，持續在整個島鏈展現宰制力量，回應美國《2025 年國家安全戰略》，然而，施壓日本、挑釁菲律賓、針對台灣軍演後，都無法達成中國的戰略目標，4日起韓國總統李在明訪中，顯示中國正在尋找島鏈中下一個戰略破口、尋求突破。

更多鏡週刊報導

3大法官仍自當空氣拒評議 小法官籲請辭勿坐領乾薪

中彰投濁水溪等河川遭棄置非法營建廢棄物面積達13個籃球場大 中檢警環查緝大舉破獲犯罪集團

三中案二審無罪 丁昱仁律師：經得起司法放大鏡檢視