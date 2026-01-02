李在明訪中 學者：中國在意台日 韓國意在兩韓

針對韓國總統李在明即將訪問中國這件區域大事，學者劉德海今天(2日)受訪分析，中國此時正好需要更多支持力道，李在明的造訪或可在對日與對台議題方面，滿足中國的需要，而李在明正好也非常需要中國協助改善南、北韓關係，至少希望先透過中國能促成南北韓重新連線，這是此行訪中的重要任務。



韓國總統李在明4日前往中國國是訪問。政大國際事務學院WTO研究中心主任劉德海表示，中、日關係陷入僵局，中國此時亟需韓國在對日與對台方面的支持，例如李在明此行規劃參訪上海的韓國臨時政府舊址，也傳出他有意將被尊稱為「義士」的安重根遺骸迎回韓國，這些都正好涉及歷史與政治問題，劉德海說：『(原音)他不可能不講過去日本侵略這個地區跟韓國的事情，聽說也在討論把安重根的骨灰拿回韓國，他們要設立安重根紀念館，所以他們可能在歷史上、在台日方面、在政治上來講，滿足中國的需要。』

至於韓國的需要，劉德海指出，李在明最希望的是中國能幫忙改善南北韓關係，最好的情況是4月美國總統川普(Donald Trump)可能訪問中國那段時間，安排出一場美、中、韓、朝的會晤或對話，又或者最低限度能先促成南北韓之間重新連線，劉德海說：『(原音)至少要讓韓國跟北韓透過中國的幫忙可以接觸，當然最希望是去核化，當然北韓不願意再講這個問題，可是至少就是他們跟北韓能夠連上線，現在是完全斷掉的，所以他這次重要任務，其實很在意的是希望跟北韓這個部分能夠改善。』

這次將隨同李在明訪中的企業陣容相當龐大，劉德海直言，韓國面對自身經濟壓力，極有可能轉型進入中國的供應鏈，因為若不調整經濟就無法生存，面對中國市場，「韓國現在願意低下頭」。

由此來看台灣，劉德海表示，台灣在半導體方面領先中國，不過這個優勢或許會在今年下半年或明年遇到挑戰，出現類似韓國現在面對的問題，因此台灣應在產業方面加速進行多元備案，又或者與中國改善關係，以因應願意低下頭進入中國產業供應鏈的韓國，畢竟韓國仍是台灣最主要的競爭對手。