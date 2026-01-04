李在明訪中 學者：北京欲離間美日韓 視南韓為最薄弱一環

（中央社首爾4日綜合外電報導）南韓總統李在明今天抵達中國，盼加強兩國經濟關係，同時避免觸及台灣等敏感議題。南韓學者指出，北京試圖將南韓拉離華府勢力範圍，在美日韓加強合作之際，中國視南韓為最薄弱的一環。

法新社報導，李在明是6年來首位訪問北京的南韓總統，將展開為期4天訪中行程。不到一週前，中國才在台灣周遭舉行大規模軍演，出動飛彈、戰機、海軍艦艇與海巡船隻，招致國際社會齊聲撻伐，但南韓顯然未加入譴責行列。

廣告 廣告

李在明在商界與科技界領袖陪同下出訪，期盼與中國國家主席習近平及其他高層官員會晤時，擴大經濟合作，並希望運用中國對北韓的影響力，推動他改善兩韓關係的目標。

數十年來，南韓一直在美中間小心翼翼地保持平衡。對南韓而言，中國是最大貿易夥伴，美國則是主要國防靠山。

但南韓外國語大學政治經濟學教授康埈榮（Kang Jun-young，音譯）指出，北京正試圖將南韓拉離華府的勢力範圍。

康埈榮告訴法新社：「在南韓、美國與日本三方加強合作之際，中國將南韓視為最薄弱的一環。」（編譯：陳正健）1150104