李在明訪中 學者：無法解決中韓結構性問題

韓國總統李在明訪問中國，在區域與國際情勢愈來愈複雜又充滿挑戰之際，外界不只關注中、韓雙邊關係，美日韓、南北韓以及中日僵局、台海議題都成為討論焦點。學者楊鈞池今天(5日)受訪表示，李在明此行主要就是兩個重點，一是「回訪」、二是「經濟」，中、韓之間的結構性問題不會因為這次訪問而得到解決，甚至連韓國很期待的「限韓令」都不會解除。

針對韓國總統李在明赴中進行國是訪問，高雄大學政治法律學系系主任楊鈞池表示，從韓國的角度來看這次訪問，在李在明已處理好美韓關係的情況下，當然希望中韓之間也能恢復過往有過的良好狀態，尤其是經濟合作關係及因「限韓令」而受到影響的影視文化產業；而從中國的角度而言，則是想在美中經貿競爭過程裡，試圖拉攏韓國。

換句話說，雖然李在明此行聲勢浩大，接待規格也很高，但楊鈞池分析，中國近年在黃海建立海上平台設施引起的爭端，還有駐韓美軍司令日前公開表示將擴大行動範圍的發言，都將導致李在明這次訪問除回訪修復關係並簽署一些經濟合作相關備忘錄外，中韓之間的結構性問題仍會繼續存在，楊鈞池說：『(原音)一方面回訪，二方面其實就加強中韓間的經貿關係，但是中韓之間的結構性，包含黃海爭議、韓國跟美國間的軍事合作關係、駐韓美軍，這都使得中韓之間出現很多不確定性因素。』

李在明還規劃參訪上海的韓國臨時政府舊址，有評論指出此舉涉及中日韓的歷史問題，甚至牽連近期的中日關係與台海局勢，不過楊鈞池認為，李在明應該不會對此特別表態，因為他這次訪中態度明確，就是「我只跟你談經濟」。

至於北韓相關議題，楊鈞池表示，北韓4日已透過發射數枚彈道飛彈表達立場，亦即討論這個議題必須有北韓在場，所以李在明此行不太可能針對韓半島局勢深入交換意見。