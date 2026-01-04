李在明訪中、馬杜洛被逮 北韓射彈想像空間大

北韓四日向東海（日本海）發射數枚彈道飛彈，是北韓今年首次，也是繼去年十一月七日發射短程彈道飛彈後再射彈。南韓媒體認為，此舉除是在南韓總統李在明四日訪中當天展示力量，也可能是美軍三日逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，觸動平壤敏感神經。

南韓合同參謀本部說，北韓四日上午從平壤附近朝東部海域發射數枚飛彈，當地上午約七點五十分（台灣上午六時五十分）偵測到發射。南韓軍方說，將與日本及美國共享資訊，維持萬全戒備態勢。青瓦台同日召開緊急國安會議，敦促北韓停止這類違反聯合國安理會決議的挑釁。

日本防衛省也說，北韓四日上午發射數枚可能為彈道飛彈的物體，初步分析落在日本專屬經濟區外側，飛行軌道可能不規則。防衛大臣小泉進次郎召開臨時記者會說，北韓發射至少兩枚彈道飛彈，第一枚約在七時五十四分、第二枚約在八時五分發射，最高高度均約五十公里，飛行距離分別為九百、九百五十公里，日方已透過北京的大使館向北韓表達嚴正抗議、強烈譴責。

駐韓美軍聲明，已注意到飛彈發射，正與盟友和夥伴密切磋商，北韓這次射彈不構成對美國人員、領土或盟友的立即威脅，美方仍致力保衛美國本土和區域盟友。

李在明預計五日會晤中國大陸國家主席習近平，談及朝鮮半島非核化議題；北韓這次射彈，一般認為是就這次韓中峰會進行威嚇。韓聯社等韓媒也說，美軍在委國展開行動逮捕馬杜洛，可能觸動北韓領袖金正恩的敏感神經，因而藉由射彈來向美國展示北韓與委國不同。

南韓慶南大學遠東問題研究所教授林乙出表示，美國襲擊委國抓捕馬杜洛，可能讓金正恩感受到實際威脅與緊抱核武的合理性，尤其北韓與委國同屬反美陣營，長年來透過互發賀電等方式維繫關係，馬杜洛被逮對金正恩來說可能衝擊力更大。

他說，馬杜洛被捕會讓金正恩意識到放棄核武就等同自殺行為，將使朝鮮半島非核化談判更難進行。

