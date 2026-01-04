李在明訪京前...南韓民調曝對陸好感度「僅12.9%」10年腰斬

《朝鮮日報》聯合首爾大學最新民意調查顯示，南韓民眾對大陸的好感度創下10年新低，僅12.9%受訪者表示「對中國友好」，相較2015年的23.1%，跌幅將近一半。若與2005年調查的39.3%相比，20年間好感度更是暴跌超過3分之2。

南韓民眾對大陸好感度「僅12.9%」。（資料照／新華社）

分析指出，2016年駐韓美軍部署薩德（THAAD）反導系統後，大陸對南韓實施限韓令施壓，加上大陸國家主席習近平管制言論自由並進入長期執政等因素，都導致南韓人對大陸觀感惡化。調查結果顯示，56.8%受訪者表示「對中國不友好」，超過半數；其中29.5%更是「極其不友好」。

年齡層分析顯示，18至29歲年輕族群對大陸友好度最低，僅9%，意味著10人中超過9人對大陸印象「低於平常」。30至39歲族群好感度同樣不到10%，僅9.4%。相對而言，70歲以上長者對大陸友好度最高，達16.5%。40至49歲、50至59歲、60至69歲族群好感度則分別為13.2%、14.9%、13.5%。

政治理念方面，18.4%「進步」傾向受訪者對大陸抱持好感，而「保守」傾向者僅10.2%給予大陸正面評價。

南韓總統李在明夫婦4日搭專機抵北京。（圖／央視）

過去10年間，在美國、大陸、日本、俄羅斯4大強國中，僅日本好感度顯著上升。南韓民眾「對日本友好」比例達25.4%，較10年前的13%接近翻倍成長。對美國好感度從2015年的54.2%略降至53.8%，對俄羅斯好感度則從11.6%微降至9.9%。

在民主發展評價方面，29.1%受訪者認為美國是「完全的民主主義」國家，日本獲15.1%認同，大陸（0.8%）、俄羅斯（0.5%）均不足1%。人工智慧研發水準評比上，57%受訪者認為美國居「世界最頂尖水準」，大陸獲26.5%支持，日本、俄羅斯分別為5.6%、2.5%。

