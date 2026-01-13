李在明訪日前夕談「台灣問題」！直言韓不宜介入中日衝突

南韓總統李在明。（圖／達志／美聯社）

南韓總統李在明於昨（12日）韓日領袖峰會的前1天，接受《日本放送協會》（NHK）專訪時，明確就中國與日本圍繞台灣問題的衝突劃清界線，他表示：「這是中日之間的問題，並不是我們應該深度介入或加以干預的事情。」

據韓媒《亞洲經濟日報》（Asia Business Daily）的報導，李在明在完成對中國的國是訪問僅1週後，隨即訪問日本，外界認為，他上述的表態顯得相當審慎，意在避免被捲入中日衝突，且不願主動扮演調停者角色。

廣告 廣告

根據當天透過《NHK》公開的專訪內容顯示，李在明指出：「可以很清楚地看出，中國國家主席習近平對日本在台灣問題上的立場，抱持非常負面的看法。」據悉，日本首相高市早苗在去年11月7日發表「台灣有事論」，引發北京強烈不滿，中國隨後也祭出多項反制措施。

李在明聲稱：「我已直接告訴習近平主席，對大韓民國而言，韓日關係和韓中關係同樣重要。」他也解釋：「每個國家都有其核心利益，而國家本身的存續至關重要。」在當前中日關係因台灣問題而趨於緊張之際，李在明選擇保持距離，未明確選邊站。

李在明進一步指出：「從東北亞和平與穩定的角度來看，中日之間這樣的對立與衝突並不理想，因此我希望相關問題能透過2國之間的對話，順利獲得解決。」

相較之下，在北韓議題上，李在明則表現出更為積極的姿態，「我認為日本與北韓若能建立1種可對話、溝通，並在必要時建立外交互動的關係，將是1件好事。」他也強調：「大韓民國未來將致力於營造相關條件，以促成這樣的局面。」

針對韓日之間的敏感議題之一，也就是《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），李在明也釋出願意協商的態度。談及包括福島在內的日本8個都道府縣水產品進口禁令時，他則表示：「這是1個需要長期解決的問題。雖然短期內可能相當困難，但為了爭取日本對南韓加入CPTPP的合作，我認為這是1個必須積極討論的議題。」

CPTPP是1項由日本主導、於2018年正式啟動的多邊自由貿易協定（FTA），成員包括日本、加拿大、澳洲等共12個國家。李在明計畫在此次韓日高峰會期間，積極探討南韓加入該協定的可能性。

李在明談及雙邊關係的未來時則表示：「南韓與日本之間存在許多可以合作的領域。既然有這麼多既競爭又合作的空間，若能進一步找出更多可共同努力的交集，將會是件好事。」

自今（13日）起，李在明將展開為期2天1夜的訪日行程，並與高市早苗舉行峰會。此次會談並非在首都東京舉行，而是選在日本地方城市奈良縣，該地同時是高市早苗的選區與出身地。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

宋仲基「捧香菜多力多滋」在台北街頭燦笑 蔡英文轉發大讚：選得好

鬼塚虎101專櫃爆歧視移工！賈永婕親巡櫃再發聲 隔空喊話失言櫃姐

手搖飲2個月都喝一樣！店員貼心「問這句」 I人熟客破防：不去了