李在明訪日前表態 南韓不會介入中日關係

南韓總統李在明出訪日本前表示，南韓不會介入當前中日雙方的緊張關係。

南韓總統李在明今（13）日將訪問日本奈良縣，跟奈良出身的日本首相高市早苗，舉行高峰會。李在明在星期一接受日本NHK電視台訪問時強調，韓日關係與韓中關係「同樣重要」，首爾不會介入中日之間的緊張關係。

李在明在訪談中表示，大陸國家主席習近平就日方對台灣立場，持「非常負面的看法」；但是在他看來，這是中國與日本之間的事務，並非南韓可深入參與或干預的事。李在明同時表示，中日之間的任何衝突與對抗，都不利於東北亞的和平與穩定，他希望中日兩國能透過對話，解決問題。

李在明先前訪問中國大陸，修補中韓關係，外界關注首爾要如何在緊張的中美角力和中日關係，取得外交平衡。李在明對此重申，對「韓美日」三國安全合作關係的承諾，儘管韓日之間確實存有歷史問題的爭議，但兩國應該要在可合作的領域合作。李在明強調，在複雜的東北亞局勢下，南韓與日本分享共同價值觀和方向，對韓日雙方都非常重要。