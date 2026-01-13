李在明訪日前避談「台灣有事」 籲各國協調勿訴諸暴力脅迫

南韓總統李在明。路透社



南韓總統李在明今日（1/13）抵達日本奈良，並在下午與日本首相高市早苗舉行會談。他在稍早接受日媒採訪時表示，最好避免深度介入中國與日本之間的「台灣有事」問題，但也呼籲各國在協調利益時應盡可能透過對話和讓步來達成，而非訴諸暴力或脅迫。

李在明上週甫結束為期4天的訪中行程，期間還會見了中國國家主席習近平。李在明昨日（1/12）在青瓦台接受日本放送協會（NHK）專訪時，就首爾是否考慮在日中之間扮演調解角色的問題做出上述表示。

李在明向NHK表示，他告訴習近平，對南韓來說，韓日關係與韓中關係同等重要，每個國家「固有」的核心利益、國家的存在都極為重要，相互尊重也至關重要。在當前複雜的國際秩序下，東北亞的和平與穩定至關重要，而這必須著眼於長遠，而非短期。

李在明直言，為南韓創造更美好的未來，為國民創造更美好的生活是最重要的議題，在涉及本國以外的問題，都應該盡可能地尊重彼此的立場，「我認為我們最好避免『不必要的』深度介入。」

李在明指出，習近平已經明確表達對日本在「台灣問題」立場上的強烈反對，他認為這是中國與日本之間的問題，而非南韓可以深度參與或介入的問題。「在目前的情況下，南韓所能發揮的任何作用都不足以改變局勢。」

而從東北亞和平穩定的角度來看，李在明表示，中日之間的任何衝突或對抗都是不可取的，因此需要等待兩國透過對話來圓滿、徹底地解決這個問題。「從長遠來看，我認為各國利益的協調過程應盡可能透過對話和讓步來達成，而非訴諸暴力或脅迫。」

日本首相高市早苗去年11月在國會答詢時稱「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」後，北京祭出多項經濟及外交措施，導致兩國關係陷入緊張狀態。習近平5日在北京會見李在明時，呼籲南韓「堅定站在歷史正確一邊，作出正確戰略選擇」，流露出拉攏首爾的意圖。

