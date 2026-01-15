李在明訪日會高市早苗 同台打鼓演繹兩國合作(影音)

日本首相高市早苗與南韓總統李在明，兩人搭配著剛拿下金球獎最佳原創歌曲的「Kpop 獵魔女團」的「Golden」音樂表演打鼓，曾在學生時期擔任樂團鼓手的高市早苗開心展現華麗技巧，演奏完兩人並在鼓棒上簽名交換留念，氣氛熱烈而友好。

李在明訪高市家鄉奈良 參觀世界遺產法隆寺

南韓總統李在明13日飛抵日本首相高市早苗的家鄉奈良，進行為期兩天的訪問，並與高市早苗進行會談，討論兩國在經濟與區域安全的合作。

南韓總統李在明：『(原音)兩國就區域和全球議題，廣泛交換了意見，並同意韓日關係、韓美日合作的重要性，以在快速變化的國際局勢中，維持區域穩定和安全。』

兩人也參觀了世界遺產法隆寺，因為佛教文化是經由朝鮮半島的百濟傳入日本，因此這個世界現存最古老的木造建築群，被日本政府視為「日韓合作的象徵」。

李在明訪中後隨即訪日 穿梭外交確保區域穩定

李在明日前才剛訪問中國，與中國國家主席習近平會面；結束中國訪問的5天後，就到奈良與高市早苗會面；兩位領導人都同意，在印太地區大國競爭的背景下，應該持續推進穿梭外交，力求確保區域安全與穩定。(編輯：宋皖媛)