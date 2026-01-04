李在明訪華：特別行程安排與多項核心議題
韓國總統李在明將於1月4日至7日對中國進行國事訪問。上一次訪問中國的韓國總統是2019年的文在寅。
對於中韓關係而言，不利的消息是，此次訪問面臨複雜的地緣政治背景——中日關係因日本首相高市早苗的「台灣有事」言論跌至冰點，中國外長王毅在訪問前夕批評日本「開歷史倒車」，並呼籲韓國在台灣問題上恪守一個中國原則；與此同時，朝韓關係正在經歷激烈變化。
有利的消息是，李在明上任僅七個月就實現中韓領導人互訪（繼2025年10月習訪韓後），顯示雙方都急於將雙邊關係從尹錫悅時期的「冷凍」拉回「熱線」狀態。隨行的三星、SK、現代、LG四大財團掌門人及超200家企業代表，凸顯此訪的經貿導向。中國在李在明訪華前夕暫停了對韓國造船企業的制裁，釋放善意信號。
在北京與上海，雙方的訴求與籌碼將擺在談判桌上：歷史問題、台灣問題立場、朝鮮半島核問題、芯片供應鏈以及文化產品解禁，甚至對沖特朗普影響的默契。這也凸顯出這場訪問的特殊性：它既非簡單的「關係修復」，也非全面的「戰略結盟」，而是針對大量核心議題的密集博弈。
上海行程：歷史並未翻篇
這次訪問還是2017年文在寅以來，時隔九年韓國總統再次對華進行「國事訪問」。
根據韓國官方消息，1月4日抵達北京後，李在明將於5日與習近平舉行會晤及國宴，隨後於6-7日轉往上海，形成包括參觀大韓民國臨時政府舊址。
這個看似普通的文化行程，實則是一次精心設計的政治表態。2026年是韓國獨立運動領袖金九誕辰150週年，也是上海臨時政府大樓遷入舊址100週年。李在明選擇在這個地點與中國共同追溯「抗日」歷史記憶，是在向日本發出明確信號：歷史問題並未翻篇。
澳大利亞羅伊國際政策研究所（Lowy Institute）在分析中指出，高市早苗上台後在歷史問題上的強硬立場對韓日關係構成挑戰。而李在明此次選擇上海作為訪問站點，在分析人士看來，既是在利用中韓共同的歷史記憶拉近情感距離，也是在為可能的對日外交摩擦預設「歷史正義」的敘事框架。
台灣問題：對日施壓統一戰線？
中國外長王毅在12月31日與韓國外長趙顯的通話中，罕見地將「日本開歷史倒車」與「台灣問題」掛鉤，呼籲韓國「在台灣問題上恪守一個中國原則」。這是北京在李在明訪華前夕發出的明確信號：不能在台灣問題上跟隨日本的激進路線。
這一要求的背景是中日關係因高市早苗的「台灣有事就是日本有事」言論急劇惡化。中國剛剛結束新一輪圍台軍演，而日本則表態將在台海衝突中不會袖手旁觀。在這種背景下，北京急需防止韓國在台灣問題上向日本靠攏。
李在明的立場與前任尹錫悅有明顯差異。尹錫悅曾將台灣問題定性為「全球性問題」，暗示韓國可能在台海衝突中不保持中立。但李在明傾向於回歸傳統立場——即尊重「一個中國」原則，視台灣問題為中國內政。日本笹川和平基金會指出，李在明政府標榜『務實外交』，核心是在美韓同盟與對華經貿現實之間尋求戰略彈性。
朝鮮變量：尋找「失去的槓桿」
對李在明而言，此次訪華最核心的安全訴求是爭取中國在朝鮮半島問題上發揮更積極作用。朝俄關係因烏克蘭戰爭急劇升溫，而韓國對朝鮮的影響力下降。
李在明希望中國能利用其對朝鮮的經濟影響力（朝鮮90%以上的貿易依賴中國）把金正恩拉回談判桌。《朝鮮日報》報導稱，李在明此行的重要目標之一，是希望透過與習近平的溝通，為重啟與金正恩的接觸與南北對話創造條件。 此前路透社亦報導，李在明曾向習近平請求協助，推動重啟與朝鮮的對話進程，顯示首爾確實把「中國角色」視為對朝議程的一個關鍵槓桿。
但現實並不樂觀。布魯金斯學會的分析指出，俄羅斯在烏克蘭戰爭後與朝鮮的合作加深，不僅強化平壤談判地位、降低其孤立，也在一定程度上削弱了美國與中國對朝鮮的傳統槓桿。 在此脈絡下，即使北京仍是朝鮮最重要的外部關係之一，但要像過去那樣以「單一主導者」身份有效牽制平壤，難度正在上升。
更深層的問題在於，金正恩已明確表示要獲得「核國家地位」認可，這是李在明和中國都難以接受的談判前提。因此，此次訪華在朝鮮問題上的實際成果，很可能只是習近平做出某種「勸和促談」的政治承諾，但這至少能成為李在明回國後對沖國內保守派批評的政治資產。
經貿互需：芯片換市場的「供應鏈政治」
相對於安全議題，經貿合作可能是中韓雙方最容易「各取所需」的領域。李在明此次隨行的超200家企業代表團，包括三星、SK、現代、LG等韓國商界「全明星陣容」，凸顯此訪的重要議程。
對於韓國而言，利益非常明確：在特朗普威脅對韓國汽車和芯片徵收高額關稅的背景下，首爾需要中國市場作為避風港。
中國的訴求則是「穩鏈條」，希望韓國不會完全切斷對華高端製造設備的售後與技術支持。
至於文化領域，包括『限韓令』是否進一步鬆動、韓國影視能否在中國更常態化上架甚至同步播出，仍屬市場高度關注但結果不確定的觀察點。
相互試探：如何對沖特朗普
此次訪問最隱秘、但可能最重要的議題之一，是中韓如何在「特朗普2.0」的高度交易化壓力下重新校準彼此位置。
根據路透社報導，韓國與美方達成的新貿易安排包括：多數韓國輸美商品關稅降至15%，汽車關稅亦降至15%，並由韓方承諾對美投資3500億美元等作為交換條件。
在這種氛圍下，韓國社會對同盟成本與美方承諾穩定性的焦慮升高，《經濟學人》亦以「要求更多、承諾更少」概括美國東亞盟友的普遍不安。
《韓國先驅報》在選舉前的分析指出，李在明一方面強調韓美同盟的重要性與延續性，另一方面反對被迫在大國之間做非黑即白的選擇，主張在維持同盟的同時，避免把其他國家直接推向敵對位置。
《經濟學人》並引述一位韓國前外交官兼前政府顧問稱，若美方把韓國劃出其在亞洲的「防禦範圍」，韓國將「別無選擇只能更靠近中國」，顯示首爾對最壞情境已有心理預案。 至於北京方面，亦會透過此訪觀察韓國在美方壓力升高時的政策彈性與底線，尤其是在區域安全議題上首爾究竟會保持多大程度的戰略模糊。
