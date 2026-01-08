李在明訪陸：中韓各取所需
韓國總統李在明於本（1）月4日至7日對中國大陸進行「國事訪問」。李行前接受媒體專訪時表示，當前國際局勢動盪不安，突顯中韓關係的重要性；但他同時強調：「不可否認，過去一段時間，中韓之間確實存在一些誤解或矛盾，這在一定程度上對兩國關係發展造成障礙。可以說，此次訪華的目的在於最大限度地減少或消除以往存在的誤解或矛盾。」
中共與南韓在1992年建交後，雙方在政治、經貿、文化、人員往來方面，曾得到巨大發展。1997年12月，南韓前總統金大中訪華期間，兩國關係被提升為「面向21世紀的合作夥伴關係」；2003年前總統盧武鉉訪華期間，提升為「面向21世紀的全面合作夥伴關係」；2008年5月，前總統李明博訪華時，兩國關係被再次提升為「戰略合作夥伴關係」。但自此之後，中韓關係即處於不穩定的狀態。
在韓國前總統朴槿惠執政時期，中韓因美國在韓部署「薩德」反導彈系統 (THAAD) 交惡，中共憤而祭出外界所稱的「限韓令」，即大幅限制韓國藝人來華演出、韓劇播放，以及中韓文化產業合作。
文在寅上台並於2017年訪問中國大陸後，中韓關係一度出現緩和跡象；文在寅曾在社交網發文，指出中國在經濟、安全、朝鮮半島和平，乃至東北亞局勢穩定方面，對南韓而言是至關重要的國家。他批評國內一些政客為戒嚴事件辯解，藉以煽動反華情緒，令人痛惜和擔憂。他也提到：「無論我們多麼重視韓美同盟，也不會改變中國是（對南韓）第二重要國家的事實。」
繼任的尹錫悅採「親美遠中」立場，中韓關係又陷入低潮。尤其令中共不滿的是，尹錫悅於2023年4月19日接受《路透社》專訪時，把「台灣問題」等同於「北韓問題」，認為是「全球性問題」而非「兩岸之間的問題」。
此外，尹錫悅2025年12月12日發表對國民談話，更讓中韓關係幾乎跌至谷底。他在談話中列舉3名中國人涉嫌拍攝南韓主要軍事設施而被立案調查、1名中國人因涉嫌用無人機拍攝國家情報院大樓而被捕等事件。
李在明是時隔9年後首位對中進行國事訪問的韓國總統，重要的是他去年11月才和習近平在慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會上見過面，如今在短短兩個月內又安排會面，顯然雙方都有所期待。
根據《韓聯社》報導，李在明形容他與習近平的會談，將成為「韓中關係全面恢復元年」的重要契機。因此，加強中韓雙邊關係，尤其是在經貿領域，應是李在明此行的主要目的。
中國大陸是南韓第一大貿易夥伴，占南韓出口25％。南韓與中國簽署的《韓中自由貿易協定》（FTA）自2015年生效以來，讓南韓每年對中貿易保持數百億美元順差，成為出口經濟的支柱。然而，中國近年快速提升技術能力，以及中美貿易摩擦所導致的外部環境變化，使南韓在半導體、電池、顯示器等關鍵產業的優勢減弱，對中貿易連續3年出現100億美元規模赤字。
面對商品出口優勢受限，南韓政府決定將FTA焦點從傳統商品貿易，轉向潛力較高的服務與投資領域。隨同李在明此次訪華的有超過200家的企業代表，其中包括三星、SK、現代、LG等韓國商界大佬。在面對川普威脅對韓國汽車和晶片徵收高額關稅的背景下，首爾需要中國大陸市場作為避風港。李在明此行與中方簽署了科技創新、生態環境、交通運輸、經貿合作等領域的15份合作文件，成果算是相當豐碩。
除經貿關係外，李在明也希望藉此行與中方討論朝鮮半島的和平與安全問題。北韓在李在明抵達北京後不久，即發射多枚彈道飛彈，顯然意有所指；根據《朝鮮日報》報導，李在明期待透過與習近平的溝通，為重啟與金正恩的接觸與南北對話創造條件。
但布魯金斯學會（Brookings Institution）的分析指出，俄羅斯在烏克蘭戰爭後與北韓的合作加深，不僅強化平壤談判地位、降低其孤立，也在一定程度上削弱了美國與中共對北韓的傳統槓桿。因此，李在明此次訪華在北韓問題上的實際成果，很可能只是讓習近平做出某種「勸和促談」的政治承諾而已。
李在明訪華時機正值中日關係和兩岸關係緊張的時刻。日本首相高市早苗發表「台灣有事」的言論，意味著日本有軍事介入台海爭端的可能性；中共隨之而來的環島軍演，也被認為有劍指日本的意涵。中共外長王毅在去年12月31日與韓國外長趙顯的通話中，刻意將「日本開歷史倒車」與「台灣問題」掛鉤，明顯希望南韓對此表態。
澳大利亞羅伊國際政策研究所（Lowy Institute）分析指出，高市早苗上台後在歷史問題上的強硬立場，對韓日關係構成挑戰。而李在明此次訪問上海的行程，選擇參觀大韓民國臨時政府舊址，是在利用中韓共同的歷史記憶，拉近彼此的情感距離。
但韓日關係牽涉美國因素，目前駐韓美軍有約2萬8500人，根據白宮日前公布的美國「國家安全戰略」報告，川普政府是以中共為假想敵，期待美國在亞洲的盟國共同扮演集體安全的角色；而南韓關切的安全威脅來源則是北韓，因此有韓媒分析，南韓當前面臨的安保問題是：提升對北韓嚇阻，以及既要配合美國要求遏制中共，又要維持穩定韓中關係。
有關「台灣問題」方面，《朝鮮日報》曾引述消息人士的說法，透露中韓在協調兩國領導人會晤時，中方曾要求韓方表態「反對台獨」；但基於對美關係等因素，南韓不能完全配合中方立場，只能重申「一個中國原則」，不會有比過去更進一步的表述。
【作者 趙春山／淡江大學中國大陸研究所榮譽教授】
