李在明訪陸！北京收緊對日出口管制 唐湘龍：積極重建中韓關係

大陸商務部昨（6）日公告，即日起加強軍民兩用物項對日本出口管制，禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、用途，與一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口。媒體人唐湘龍分析，北京選在南韓總統李在明訪陸期間對日祭出制裁，可明顯看出在中日關係低迷之際，北京正積極重建中韓關係。

1月5日，大陸國家主席習近平在北京會晤李在明。（圖／新華社）

唐湘龍今（7）日在飛碟聯播網《飛碟早餐 唐湘龍時間》中專訪國安會前副秘書長楊永明。楊永明指出，距離日本首相高市早苗去年11月7日的台灣有事發言到大陸商務部的昨日的制裁，相隔了2個月，「換言之，北京給了高市2個月的時間」，但期間高市並未收回相關言論。

楊永明提到，大陸曾在2010年釣魚台事件後，對日本實施稀土管制報復。但此次軍民兩用物資涵蓋的層面更廣，將對日本的製造業產生非常大的影響。

大陸商務部宣布加強兩用物項對日本出口管制。（圖／CCTV+）

根據野村總合研究所去年11月底報告指出，日本近年積極推動「去中國化」的稀土供應鏈策略，將日本對大陸稀土的依存度降至目前60%左右。

楊永明指出，李在明在處理中韓議題上費盡功夫，這位南韓總統知道中日韓實際上是實質的FTA（自由貿易協定）關係，南韓的經濟發展需要大陸市場以及製造鏈，因此他率領企業家代表團訪陸、會晤習近平與上海市委書記陳吉寧、參訪大韓民國臨時政府舊址，從歷史層面牽出韓中深厚關係。

唐湘龍亦認為，日韓現在是激烈競爭關係，尤其是對大陸市場的爭奪戰。在中日關係降溫之際，南韓的舉措頗有「趁虛而入」的味道。

