李在明訪高市早苗家鄉 日韓推進合作

（德國之聲中文網）結束對中國的國事訪問數天後，韓國總統李在明1月13日來到風景如畫的日本西部奈良縣，與日本首相高市早苗舉行了會晤。兩日14日將一同參訪有1300多年歷史的法隆寺。

奈良縣是高市早苗的家鄉。日本首相在故鄉迎接外國首腦並非常有之事。為此次會晤，高市自去年10月就任首相以來首度返鄉。據報道，在去年韓國慶州的亞太經合會議（APEC)期間，李在明就表達了想訪問奈良的願望。

應對地緣政治挑戰

在中日因高市涉台言論爆發激烈外交沖突的背景下，日韓領導人在此次會談中展現了加強兩國關系，應對地緣政治挑戰的願望。據日經新聞報道，高市在會晤中表示，“在推動日韓關系向前發展的同時，重新認識到兩國應攜手在地區穩定中發揮作用。” 李在明回應稱：“妥善管理負面問題，將其控制在最低限度，這點很重要。”在周一播出的日本環球廣播網NHK的采訪中，李在明表示，他無意“干預或介入”日中爭端。他說：“從東北亞和平穩定的角度來看，中日對抗是不可取的。我們只能等待中日通過對話友好解決問題。”

在會談後舉行的聯合記者會上，高市早苗表示，“雙方已經就包括日韓、日美韓安全保障合作在內的戰略性協作的重要性形成了共同認識”。李在明表示，日中韓三國“有必要尋找共同點，加強溝通，並推進合作”。

在此前訪問中國期間，李在明與中國國家主席習近平會面。習近平敦促韓國“應當堅定站在歷史正確一邊，作出正確戰略選擇”。

日韓加強合作

據韓國總統府消息，韓日已同意加強在經濟安全、地區和全球問題以及人工智能領域的合作。韓聯社報道稱，李在明在與高市早苗的會談中表示，韓日依然存在一段未解的歷史傷痕，但邦交正常化也已步入花甲之年。戰後，韓國和日本都實現了令人矚目的增長與發展，在這一過程中，韓日對彼此發展發揮了重要作用，這是不可否認的事實。兩國關系中利空與利好因素並存。只要兩國發掘放大利好，妥善管控利空，就能向著更光明的未來攜手前行。

雙方在會談中還討論了共同面對的朝鮮問題，如何應對跨國境有組織詐騙行為以及供應鏈方面的合作。

李在明周一（1月12日）接受日本NHK電視台采訪時還表示，他有意爭取日本支持韓國加入由12個成員組成的《全面與進步跨太平洋伙伴關系協定》（CPTPP）。

天普大學東京分校東亞地緣政治專家貝努瓦·哈迪-沙特蘭（Benoit Hardy-Chartrand）向法新社表示，他認為“韓國政府認為李在明訪華後不久訪問日本是必要的，以表明首爾方面並未偏向任何一方“。

就李在明與日本首相高市早苗周二舉行會談，中國外交部發言人毛寧僅表示，這是韓國和日本之間的雙邊交往。

周二晚，高市早苗將為李在明舉行歡迎晚宴。主食為本地牛肉，酒品為奈良縣產的日本酒。此外，高市也將向李在明贈送一只日本制手表作為伴手禮。

（綜合報道）

