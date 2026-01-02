李在明訪「中」將晤習近平 牽動東北亞角力

記者潘紀加／綜合報導

南韓總統李在明4日起展開中國大陸之行，期間將與中共領導人習近平舉行會談，議題除了朝鮮半島無核化，也會就區域安全、經濟產業、氣候等領域交換意見。

南韓國家安保室室長魏聖洛2日證實，李在明將於4日至7日赴中國大陸進行國是訪問，4日抵達北京參加晚宴、5日下午會晤習近平，屆時將討論促進北韓無核化、朝鮮半島與東北亞局勢等議題，並簽署經濟、產業、氣候等合作備忘錄，以及討論放寬「限韓令」等議題。此外，李在明也將與中共「國務院」總理李強等官員會面，並出席韓「中」商務論壇。此行陪同出訪的南韓商業代表團超過200人，包括三星電子、SK集團、現代汽車、LG集團等4大財閥掌門人。

廣告 廣告

這是李在明與習近平自去年10月底在南韓慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊會面後，再度舉行雙邊會談。報導分析，由於時值日「中」關係緊張之際，北京意圖拉攏南韓，在經濟和觀光等領域深化交流合作，勢將牽動東北亞角力。

李在明將訪問中國大陸，預計5日與習近平會晤。（達志影像／美聯社資料照片）