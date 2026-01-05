李在明訪「中」 關注稀土供應與區域安全

記者施欣妤／綜合報導

南韓總統李在明5日在北京，與中共領導人習近平會面，這兩人繼去年11月亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會後再度舉行會談，也是2019年以後，南韓現任總統再次訪「中」。

「英國廣播公司」（BBC）報導，鑑於中國大陸對南韓經濟的影響力，李在明此行目的旨在尋求「中」方承諾，在區域局勢緊張之際，北京當局不會將貿易「武器化」，以及確保稀土供應穩定。此外，兩人亦談及區域與全球安全局勢等議題，以及北京當局對南韓流行文化的限制措施。

廣告 廣告

此外，雙方5日也舉行韓「中」商務論壇，且簽署9項合作備忘錄（MOU）。李在明本次前往中國大陸進行國是訪問，適逢日「中」關係緊張之際，加上共軍此前在臺灣周邊進行針對性軍演，因此引發區域與國際社會關注。

值得一提的是，北韓在李在明訪問中國大陸前數小時，進行2026年的首次飛彈試射活動，且平壤當局還宣稱，北韓領導人金正恩親自視察了極音速飛彈試射過程，疑似向國際社會示威。

李在明伉儷抵達中國大陸，5日與習近平會面。（達志影像／美聯社）