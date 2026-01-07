李在明試辦中國團客免簽 2人元旦入境秒失聯！未列非法居留原因曝光

南韓為振興觀光，試辦中國團客免簽證策，最長可停留15天，不過推行之初就引起保守派團體的擔憂；圖為南韓仁川機場。

南韓推行試辦中國團客免簽證策才3個月，就出現有2名中國團客搭船入境仁川後失聯，由於中國團客入境最長可停留15天內，故尚未列「非法居留者」，但當局仍出動相關部門追蹤2人下落；該免簽證策恐讓爭議再度升溫。

元旦入境團客下船秒失聯

據《韓聯社》報導，仁川出入國·外國人廳昨（6日）指出，2名中國籍遊客元旦自中國青島搭渡輪，經仁川港國際客運碼頭入境後隨即失聯，這2人是透過去年9月實施的「中國團體觀光客免簽入境制度」入境，原定行程為1月3日出境。

旅行社導遊發現2名中國遊客失蹤後，以向出入境當局通報。對此，南韓法務部證實此事，出入境當局相關人士也稱：「免簽入境可停留15天，目前尚難認定為非法滯留，但確實已失去聯絡，正在掌握其行蹤。」

中國客免簽恐有漏洞隱憂

該項免簽證測試南韓總統李在明為了振興旅遊觀光，去年9月29日起推出中國團體遊客的試辦計畫，預計實施自今年6月30日，該政策推行之初就引起南韓保守派團體的大規模集會抗議，憂心導致非法移工氾濫與治安問題。

