李在明認南北韓溝通管道全斷 關係惡化「隨時會爆發衝突」

南韓總統李在明。（圖／達志／美聯社）

根據《韓聯社》報導，正在出訪中東與非洲四國的南韓總統李在明，於此行最後一站土耳其途中，搭乘總統專機並在機上舉行記者會。他表示，南北韓關係如今陷入敵對與對抗狀態，彼此缺乏基本信任，導致北韓採取激烈手段，不再視南韓為對話對象，形容南韓為「不共戴天的仇人」，並全面拒絕一切接觸與溝通，雙邊關係處於隨時都能發生偶發性衝突的極其危險境地，李在明表示因此應保持耐心，致力於重啟雙方對話。

李在明指出，北韓方面已將雙邊關係定義為「敵對的兩國關係」，兩邊所有的溝通渠道現已完全中斷。他強調，即使雙方敵意高漲，也應維持熱線或緊急聯絡機制的基本溝通管道，如今完全斷線的現況令人深感遺憾。

對於南北韓關係惡化的原因，李在明認為，這與過去政府及政界人士的誤判脫不了關係。他提到，曾有政治人物主張「吸收式統一論」等缺乏責任感的說法，激化了南北矛盾。他進一步批評，前任政府不僅派遣無人機前往北韓境內，還重啟對北擴音喊話，這些挑釁行動最終造成目前的惡果。

李在明表示，若要修補這段關係，政府必須付出更多時間與努力。他強調，當前情勢越艱難，越應積極推動雙方重啟對話。他也明確指出，南韓並無推動「吸收式統一」的意圖，而是希望能與北韓和平共處，之後再循序討論統一議題。

當被問及是否考慮為緩解緊張而推遲或縮小韓美聯合軍演時，李在明表示，若未來南北韓和平機制能夠建立穩固架構，叫停聯演將會是理想選項。他說，根據局勢變化，調整聯演安排可以是和平成果的表現，也可能成為促進和平的槓桿，但目前仍難以明確表態。

