李在明誓讓南韓成AI三大強國 預算高達16.8兆台幣

這份新預算，金額高達728兆韓元，相當於16.8兆台幣，其中10.1兆韓元，約合台幣2330億元，是用在推動AI的大轉型上。李在明在演說中強調，若無法讀懂變化，只是跟在別人後面，將永遠被淘汰。

這項AI預算，將用來全面改造南韓的國家核心產業鏈、公共服務與軍工國防。而李在明日前接見輝達執行長黃仁勳等人時，也矢言南韓要成為「印太地區的AI首都」。