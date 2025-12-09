李在明說「承認台灣是中國的一部分」才能入境南韓？沈榮欽示警：這是有心人故意「分化台韓關係」的假消息！

韓國電子入境卡系統將我國的「出發地」及「下一目的地」欄位列示為 「CHINA （TAIWAN）」，與香港、澳門並列，引起爭議。對此，前加拿大約克大學副教授沈榮欽今（9日）強調，對於網路上謠傳南韓總統李在明曾表示「只有承認台灣是中國台灣，才能來韓國，否則別來」等言論，是有心人故意製造來分化台韓兩國關係的假訊息。

南韓電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位，將台灣錯誤列為 「CHINA（TAIWAN）」。為此，台灣外交部數度向南韓政府嚴正關切並交涉，雖未獲得正面回應，但是南韓外交部已經表示願意協商。

廣告 廣告

對此，沈榮欽指出，最近有許多帳號在洗「台灣人認知戰」，故意挑撥台韓兩國關係，宣稱李在明曾言「只有承認台灣是中國台灣，才能來韓國，否則別來」、「只有承認台灣是中國的一部分，否則不能入境」。

沈榮欽強調，「李在明固然有其問題，但是他並沒有說過這些話」。沈榮欽直言，沒有任何國際新聞與韓國國內新聞提到這一點，「這是有心人故意製造來分化台韓兩國關係的假訊息，請大家注意」。

（圖片來源：沈榮欽臉書）

更多放言報導

時力秘書長指「太熟悉」李有宜劇本...沈榮欽對「昌派」事蹟昔有所聞：今天黃國昌能亂搞是因柯文哲早就開先例

陳時中為跟拍案提告黃國昌回「都不起訴了要告啥？」沈榮欽指「正因不起訴才發現養狗仔醜聞」：只有無知小草會上當