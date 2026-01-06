李在明讚小米畫質好！曬跟習近平自拍 韓網友諷：三星呢？

國際中心／游舒婷報導

南韓總統李在明1月4日至7日赴中國進行國事訪問，並於5日與中國國家主席習近平舉行正式會談。會談期間，李在明拿出先前在慶州獲贈的手機，與習近平夫婦自拍合影，並在社群平台發文稱讚手機畫質，引發外界熱議。

習近平、李在明自拍。（圖／取自X「@Jaemyung_Lee」）

李在明在社群平台X分享與習近平夫婦的自拍照，並寫道：「畫質夠清楚吧？在慶州收到的禮物『小米手機』，和習近平主席伉儷自拍了一張照片。多虧如此，拍到了人生美照，哈哈。越是近距離交流，韓中關係就越加融洽，今後也會更頻繁地溝通、展開更多合作。」相關貼文曝光後迅速引起關注。

廣告 廣告

從公開的照片可見，除了工作人員以第三視角拍下自拍過程外，其中一張自拍照的畫面效果也被部分網友認為疑似開啟美肌功能，還不小心把習近平夫人彭麗媛拍得有點糊。

李在明跟習近平自拍，但彭麗媛的臉有點糊。（圖／取自X「@Jaemyung_Lee」）

不過，照片在不同社群平台的反應呈現兩極。在中國微博上，不少網友大讚李在明「很有眼光」；但在韓國入口網站上，部分網友則質疑，既然使用中國品牌手機自拍，是不是也要用三星手機拍。此外，李在明形容該照片為「人生美照」的說法，也被部分韓國網友批評過於誇張，甚至是有點想刻意討好習近平。（註：韓國所稱的「人生照片」，意指好看、令人滿意、足以代表人生的照片。）

據了解，李在明手中的手機為習近平在亞太經合組織（APEC）峰會期間贈送的2024年小米旗艦機款。當時李在明曾半開玩笑詢問該手機的通訊安全性，習近平則幽默回應「你可以看看有沒有後門（監控軟體）」。

更多三立新聞網報導

效法美捕馬杜洛？日媒：共軍演練「斬首行動」 目標疑指台灣總統府

中共攻台可能3步驟曝光！大規模飛彈攻擊 外媒點名：恐從這登陸

出國小心！申領「1證件」恐喪失台灣身分 移民署證實了

韓國入境卡把台灣列為中國！韓網怒斥「外交災難」：丟國家的臉

