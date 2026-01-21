李在明質疑北韓無核化意願 促美斡旋尋求對話

（中央社首爾21日綜合外電報導）南韓總統李在明今天在青瓦台迎賓館舉行新年記者會，提及南北韓關係及北韓核武問題時說：「無核化當然是最理想的目標，但北韓真的會放棄核武嗎？」他說：「這就是嚴峻的現實。理想和現實其實很難並存。」

朝鮮日報報導，李在明還說：「過去的策略，是選擇等待、忍耐並追求理想，同時忽略現實。結果如何？核武只持續擴散和增長。」

李在明提及近期因無人機滲透引發的緊張局勢時說：「即使北韓政權更迭後，無人機依然再度飛入。這意味著什麼？雖口頭說要對話、交流、合作、維護和平與穩定，卻無法正式行動，因此現在可能由民間秘密或直接執行。這必然引發猜疑。」

他表示：「一朝被蛇咬，十年怕草繩，這句諺語反映彼此的不信任已加深。我並非替北韓說話，但我們是否應該試著從對方角度思考，才有機會對話、調整與協商？」

針對北韓最近的舉動，李在明指出：「北韓採取了連韓戰後都未曾出現的行動。他們在軍事分界線沿線設置三重鐵絲網隔離柵欄，興建連通北方的道路，切斷自己過去投資的鐵路和橋梁，並堆築土丘。這看起來就像在建構戰車防禦工事，防止任何事物向北移動。」

他強調：「我們政府希望在強化防禦力同時，藉由對話追求和平共存，盡力避免衝突，但始終得不到回應。在這樣的情勢下，無人機事件又成為北韓指控『李在明政府不可信』的另一個藉口。」

李在明也提到美國在解決朝鮮半島問題上的角色時說：「美國總統川普（Donald Trump）有其獨特的風格，我相信這對解決問題頗具助益。」

他表示：「像川普這樣的領導人可能更有助於與北韓領導人金正恩對話。我會努力促成這樣的契機，擔任和平推手。因為直接接觸有其困難，但如果能成功打造和平機制，絕對有益於朝鮮半島，政府也會全力營造最佳條件。」（編譯：林沂鋒）1150121