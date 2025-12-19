李在明質疑「接觸北韓媒體禁令」 引發心理戰疑慮

（中央社記者廖禹揚首爾19日專電）南韓總統李在明今天聽取統一部工作報告時，質疑禁止南韓民眾接觸北韓媒體的必要性，認為這項禁令「低估國民判斷力」，引發南韓各界討論，以及對北韓心理戰影響的憂心。

統一部今天進行工作報告時，就擴大接觸北韓媒體資料一事表示，南韓現行法令禁止民眾即時接觸北韓「勞動新聞」，但仍有許多媒體會引用勞動新聞的內容報導，許多研究人員也會以此作研究，當局正努力改善制度與實務之間的合理距離。

廣告 廣告

對此，李在明表示，「不讓國民看北韓勞動新聞的理由，是怕他們受到宣傳戰影響，成為共產黨吧？」接著反問「這有可能嗎？我反而認為人們會因為正確理解到北韓的實際狀況，而產生『不能變成那樣』的想法。」

對於統一部表示會將此設定為國政問題來處理，李在明質疑，「這種事為何列為國政問題，直接開放就好了。」

統一部雖持同樣看法，但指出國家情報院等其他單位抱持不同意見。李在明則說，禁止民眾接觸北韓媒體報導的做法「太過貶低國民的意識水準」。

部分學者對此表達憂心。明知大學政治系教授申律接受中央社訪問時說，「若集體理性可以運作得那麼好，就不會有那麼多假新聞了。」他指出，北韓媒體可能成為北韓政權的心理戰媒介，有相當危險性。

國民力量議員朱晉佑透過臉書發文批評李在明此番言論「不是國軍統帥應該說的話」，強調北韓不是為了假裝成敵人才發展核武、殺害南韓公務員，「北韓是主要的敵人」。議員金宰燮則指出，勞動新聞的報導很有可能受到間諜利用。（編輯：陳慧萍）1141219