李在明走出青瓦台吃餃子 排隊不耍特權 與民自拍

南韓總統李在明走出青瓦台，到附近的餃子店用餐，引起一陣騷動，他沒有動用特權，跟著大家一起排隊等待用餐。另外，跨年夜各國都有不同的跨年習俗，像是義大利會吃扁豆，祈求來年發財，日本人則會吃麵條求長壽。

南韓總統李在明在跨年前一天展現親民作風，離開總統府青瓦台，前往附近的餃子店用餐。他沒有使用任何特權，而是與一般民眾一起排隊等候。在街上時，李在明遇到許多民眾，他主動上前握手致意，甚至還與民眾一起自拍留念。這些舉動讓民眾感到驚喜，有人激動地說：「天啊，怎麼辦，怎麼辦，謝謝，非常感謝。」進入餐廳後，李在明與幕僚們有說有笑，吃得津津有味。用餐結束後，他還在店內留下簽名，並與餐廳員工合影，展現出親切的一面。

除了南韓總統的新聞，全球各地也有不同的跨年慶祝方式。放煙火是全球共通的跨年活動，這個傳統起源於亞洲，目的是驅逐邪靈，迎接新的一年到來。各國還有許多獨特的傳統習俗，日本人會食用象徵長壽的清淡麵條，義大利人則吃扁豆祈求財富與富足，德國人吃杏仁糖做成的小豬象徵好運。

西班牙人有在午夜12點吃完12顆葡萄的習俗，象徵新年的每個月份都能平安順利。據說，穿紅色內衣能帶來好運，尤其是作為禮物收到的更為靈驗。在蘇格蘭，有一種稱為「跨年第一步」的習俗，認為1月1日第一個踏進你家門的人，會影響你整年的運勢。在拉丁文化中，人們相信在跨年時提著空行李箱走動，象徵新的一年將有更多出國旅行的機會。這些多元的跨年習俗，反映了不同文化對新年的期待與祝福。

