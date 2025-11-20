李在明跨海指揮！韓海警火速救援擱淺渡輪 267人全員生還

還記得11年前，南韓的世越號渡輪沉沒事件嗎？當時因為南韓海警救援行動太慢，導致304人死亡。週三晚間，南韓全羅南道外海，又有載著267人的大型渡輪撞上礁石後擱淺。不過人在中東出訪的南韓總統李在明，果斷下令救援，結果這場擱淺意外，只造成27人受傷，全員生還。

南韓全羅南道外海，有一艘載著267人的渡輪撞上礁石後擱淺，所幸無人喪命。（圖／達志影像美聯社）

一艘載有267人的大型渡輪於本週三晚間在南韓全羅南道外海撞上礁石後擱淺，所幸全員生還，僅造成27人輕傷。這起事件讓人聯想到11年前造成304人罹難的世越號渡輪沉沒悲劇。此次事故中，人在中東出訪的南韓總統李在明接獲消息後立即下令迅速救援，海保單位快速反應，成功將所有乘客安全撤離。目前這艘名為「皇后澤努比亞2號」的渡輪已被拖回木浦市碼頭，初步調查顯示事故可能與船員操作失誤有關。

這艘渡輪在19日晚上8點多發生意外，當時船隻原定前往濟州島，卻在全羅南道新安郡附近外海撞上礁石而動彈不得。船頭因撞擊凹陷了一大塊，甚至能隱約看見內部構造。經過連夜搶救，這艘受損的渡輪於南韓時間凌晨5點45分左右被成功拖回木浦市碼頭。目前海警和船員正在船上進行檢查，確認詳細受損情況。

在這起事故中，共有27人受傷，其中包括一名孕婦。一名獲救乘客表示，當時他以為自己要死了。許多乘客心中都浮現了世越號沉船事故的恐怖記憶。獲救乘客也分享，正是因為記得世越號事件，所以他知道在這種情況下必須保持冷靜，於是到船外去穿上救生衣等待救援，並看到許多人也採取了相同行動。

南韓海保單位在接獲報告後迅速前往現場救援。從現場畫面可見，船隻的甲板上站滿了等待救援的乘客，焦急地等待救難人員到來。與11年前世越號事件相比，這次的搜救行動明顯更為迅速果決。李在明總統雖人在中東出訪，但在得知消息後立即發布緊急指令，要求「迅速採取行動，確保無人員傷亡」。這個果斷的決定被認為挽救了渡輪上所有乘客和船員的生命。南韓海事單位初步調查認為，這起擱淺事故可能與船員操作失誤有關，不過確切原因仍在進一步調查中。

