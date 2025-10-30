李在明送川普大禮 美韓貿易談判取得進展 韓投資3500億、韓汽車關稅降至15%

美韓貿易談判終於取得進展，重要儀式包括贈送金質獎章和皇冠給川普，這兩件禮物均來自南韓總統李在明。(圖片來源/李在明/X)

美國川普的亞洲行10月29日來到首爾，與南韓總統李在明舉行高峰會。峰會後川普透露已達成美韓貿易協議，南韓表示，對等關稅維持15％，南韓對美投資總額為3500億美元，其中2000億美元為現金投資。

川普允許南韓建造核動力潛艦

川普總統與南韓開完貿易談判後還透露另一個大消息，他已批准南韓建造核動力潛艦。他在自家社群媒體Truth Social發文表示：「我們的軍事聯盟比以往任何時候都更加強大。這艘潛艇將在費城建造，我國的造船業即將迎來強勢復甦。」

《Politico》報導，總統川普周四(10月30日)宣布，首爾已同意對美國投資3500億美元，這象徵從7月開始歷經數月的美韓貿易談判取得部分突破。

川普在慶州舉行的亞太經合組織(APEC)峰會期間與南韓總統李在明會面，之後他在Truth Social貼文寫道：「南韓已同意對美國支付3500億美元，以換取美國降低對南韓徵收的關稅。」

「此外，他們還同意大量購買我們的石油和天然氣，南韓富裕企業和商人對我國的投資總計將超過6000億美元。我們的軍事聯盟比以往任何時候都更加強大，因此，我已經批准他們建造核動力潛艇，而不是他們現在使用的老式、遠不如核動力靈活的柴油動力潛艇。」川普接著說。

川李會後未舉行聯合記者會或發表聯合聲明

周三早上10:16，川普專機抵達釜山金海機場，當他走下空軍一號時，樂團演奏他的競選歌曲《YMCA》。李在明誇獎川普說：「您確實正在讓美國再次偉大。」

川普對盛大的場面和儀式情有獨鍾，當他走過紅毯時，精心編排的彩旗展示給他留下深刻的印象。

因此，周三川普甚至緩和他對國際貿易的措辭。他通常用「掠奪性」來形容國際貿易，認為總有人想占美國的便宜。「最好的交易是能讓所有人都受益的交易。」川普周三在一個商業論壇上說道。

在一系列精心安排的儀式和貿易談判後，美韓貿易談判取得進展，儀式包括贈送金質獎章和皇冠給川普，這兩件禮物均來自李在明。

韓聯社報導，李在明與川普在國立慶州博物館舉行會談，歷時87分鐘，會後兩人未舉行聯合記者會或發表聯合聲明。

南韓承諾對美國現金投資2,000億美元

李在明總統辦公室政策室長金容範和其他高級官員周三在記者會上表示，美韓框架協議包括逐步投資、造船合作以及川普調降南韓汽車關稅；美國還同意對南韓的對等關稅維持在15%，與8月的水準相同。

官員接著說明，川普和李在明針對首爾先前承諾3500億美元投資協議的一些關鍵問題，進行磋商。

3500億美元投資金額是首爾在7月達成的初步協議的一部分，主要是為了避免美國提高對南韓商品的進口關稅。根據韓聯社報導，南韓承諾以現金形式投資2,000億美元，分期支付，每年不超過200億美元。李在明的幕僚指出，剩餘的1,500億美元將用於扶持美國造船業，而造船業是川普政府製造業的重中之重。

金容範進一步解釋：「由於投資額將根據企業發展情況分期支付，且每年不超過200億美元，因此投資額將保持在南韓外匯市場能夠承受的範圍內，進而最大限度減少對市場的影響。」

美對韓汽車徵收關稅將從25％下調到15％

李在明的幕僚指出，「作為交換，美國將把對韓國商品的關稅降至15%。儘管大多數南韓商品已被徵收15%的關稅，南韓汽車此前被徵收25%的關稅，高於主要對手日本和歐盟的稅率。」

如今，美國對南韓汽車徵收關稅將從25％下調到15％，與對手日本車商相同；南韓藥品也將得到最惠國待遇，至於半導體關稅，南韓不會被徵收比對手台灣還不利的關稅水準

根據韓聯社報導，南韓製造的木材和木材製品也將享有「最惠國」關稅待遇。另外，飛機零件、學名藥以及非美國生產的自然資源將免徵美國關稅。

兩國尚未發表聯合聲明，這表明他們可能仍在就協議的某些細節進行磋商，白宮沒有提供更多關於協議條款的細節，也沒有回覆置評請求。

