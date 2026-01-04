李在明開啟訪華之旅 朝鮮新年首射彈道導彈

（德國之聲中文網）據新華社報道，韓國總統李在明1月4日抵達北京，開始對中國進行為期四天的國事訪問。此訪是李在明總統去年6月就任後首次訪華。中國外交部發言人在答記者問時表示，中韓互為重要近鄰和合作伙伴，期待在兩國元首戰略引領下，此訪為推動中韓戰略合作伙伴關系進一步向前發展發揮積極作用。

李在明將與中國國家主席習近平會面。這將是兩個月內的第二次。去年11月1日，習近平在韓國慶州出席亞太經合組織峰會期間與李在明舉行會談。分析人士稱，兩國領導人在如此短暫的間隔後再次會晤表明，在中日關系跌入多年來的最低谷之際，中國對加強與韓國的經濟合作和發展旅游業有著濃厚的興趣。

廣告 廣告

訪華前李在明總統在接受中國中央電視台記者專訪時再次明確表示，韓國始終尊重一個中國原則，對中國最核心的關切——台灣問題，將一如既往地秉持尊重一個中國的立場。

中國官媒報道，中韓預計將討論在供應鏈投資、數字經濟、環境與氣候變化、人文交流、旅游及打擊跨國犯罪等領域的務實合作。據中國央視報道，隨同李在明抵達北京的是一個由200多名韓國商界領袖組成的代表團。韓國聯合通訊社發布的照片顯示，代表團成員包括三星電子董事長李在鎔、SK集團董事長崔泰源和現代汽車集團執行董事長鄭義宣。

朝鮮試射多枚彈道導彈

李在明出訪中國前幾天，韓國國家安保室長魏聖洛表示，韓半島無核化是攸關所有周邊國家利益的問題，韓中首腦會談將就此展開務實且實質性的討論。就在李在明到訪中國當天，朝鮮周日（1月4日）早晨7點50分左右從首都平壤附近朝日本海方向發射了多枚彈道導彈。有專家認為，此次試射可能被解讀為朝鮮對美國襲擊委內瑞拉的回應。首爾慶南大學遠東研究所教授林乙哲 （‍Lim Eul-chul）則表示，朝鮮周日的導彈發射是“向中國發出信號，旨在阻止其與韓國建立更緊密的關系，反對中國在無核化問題上的立場”。

朝鮮金正恩政權視核武器和導彈為護身符。對北京而言，朝鮮半島問題涉中美地緣政治博弈。韓國外國語大學教授、東北亞未來協力論壇會長康埈榮向《聯合早報》分析，因美韓軍事同盟關系，首爾難在中日、台灣議題上大幅調整立場。中韓關系在兩國領導人會面後能獲改善，但在國際關系和安全議題上難有進展。新加坡南洋理工大學副教授李明江向該報表示，對中國而言，朝鮮問題與中美地緣政治博弈難以切割，因此中國難做出明確承諾，頂多說些外交辭令安撫首爾。

（路透社、聯合早報等）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。