李在明開心自拍收禮物！韓媒爆「習近平贈禮清單」：送李在明彭麗媛專輯

國際中心／黃韻璇報導

南韓總統李在明人近日前往中國進行國是訪問，這也是他就任後首次訪中。5日下午，李在明與中國國家主席習近平見面，雙方也依照慣例互贈禮物，據南韓消息人士透露，李在明收到習近平送的禮物包含電動腳踏車、陶瓷、茶具等，爆出禮物中還有一樣，是中國第一夫人彭麗媛演唱歌曲的專輯。

據《韓聯社》報導，李在明日前對中國進行國事訪問期間，雙方互贈禮物，報導中指出，青瓦臺未對中方贈禮的具體內容作出公開說明，不過根據消息人士透露，習近平向李在明贈送了電動自行車、陶瓷及茶具套組、繪畫作品等，然而其中最特別的是一張習近平夫人彭麗媛演唱歌曲的CD。

廣告 廣告

習近平、李在明自拍。（圖／取自X「@Jaemyung_Lee」）

此外，習近平還送了李在明蘋果、柿餅等水果禮盒，報導中分析，這樣禮物可能是回應李在明去年10月時，曾向訪韓出席APEC會議的習近平贈送慶州皇南餅，因此習近平這次才以水果回禮。

至於李在明則是贈送給習近平麒麟圖和金箔龍紋畫框，送給彭麗媛南韓傳統工藝飾品、美容儀。不過值得關注的是，韓國也藉由這次李在明訪中，雙方除了簽署了14項合作備忘錄（MOU），還有1份「中國清代石獅像捐贈證書」，將南韓澗松美術館收藏的一對石獅像歸還給中國，韓國總統府表示，「透過將中國文化遺產捐贈回原屬國，為擴大與促進韓中文化合作創造了契機」。

更多三立新聞網報導

蔡英文鼓勵女童「當總統沒問題」！中國網友見1事震撼：政治應有的溫度

川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手

李在明會習近平、中韓狂簽14項MOU！律師曝10年前「台灣1選擇贏了」

李在明燦笑自拍後「限韓令」有解？習近平吐「27字古文」回應 態度軟了

