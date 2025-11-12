南韓總統李在明執政5個月以來，首次面對「最大政治危機」。這是出身《朝鮮日報》資深記者也是目前親自經營《趙甲濟網站》的趙甲濟近日難得公開向韓人說出自己的真心話。

原本支持李在明，近日還讚美李在明成功主辦了APEC會議的他，卻突然嚴厲批評李在明不應該為了自己的大庄洞土地開發舞弊案，動員法務部的行政力阻止檢方上訴，結果遭到連總統自己任命的檢察長等人集體抗議並發表聲明。反對黨國民之力黨主席張東赫立即宣布「戰爭」開始，並將彈劾李在明。

廣告 廣告

事態發展一波萬波，「檢亂」聲音越來越擴大。依法檢方上訴是正常的例行職務，卻由李在明指示法務部長、同時也是司法訓練所同學鄭成湖立即阻止檢方，事後鄭成湖也承認說「慎重考慮上訴」，但並沒有「施壓」。然而，各家主流媒體都說鄭成湖在說謊。

尤其，李在明主持的例行國務會議中，甚至，立法要求各政黨不准在街頭掛出布條，因為，近日以來，反對黨和市民團體的布條內容，不僅批評李在明施政無能，並且對跟隨李在明30多年，出生地及學歷等均對外保密與金女士間的關係育有大約17、18歲的「私生子」，嚴重影響李在明的形象。

南韓選民一方面認為，尹錫悅前總統戒嚴是千錯萬錯，導致政黨輪替無法避免，但是沒想到選出了具有「5件受審的嫌犯」李在明當總統。因此，不受美國總統川普尊重，美日關稅問題可以順利解決，但至今不僅美韓關稅正式協議未出爐。甚至，製造核動力潛艦也未具體明朗化。

為了爭取明年度的政府總預算案，李在明親至國會施政演說，國會只有執政民主黨國會議員參加和鼓掌，國民之力黨國會議員107人全部杯葛，在國會大門口舉牌示威喊出「嫌疑犯李在明下台」。

廣告 廣告

如果照目前南韓政局來看，李在明能否安然度過5年執政任期不無疑問。前總統文在寅趕下朴槿惠；李在明則讓尹錫悅下台，這種幹不滿憲法規定5年總統任期的不正常政黨輪替，韓人已習以為常，演變成政黨間的政治報復反覆，恐怕李在明也「不能例外」。

李在明把尹錫悅夫婦關進牢裡似乎不滿意，還在總統辦公室成立「找出附合尹錫悅政府的全國公務員工作小組」，斬草除根，徹底革除不聽話的公務員，對於憲法第84條規定：「總統在職中除了內憂外患罪外，不受刑事上的追訴」發出不同聲音的公務員以「內亂罪」嚴懲。

因為，李在明和執政民主黨看到檢察官和法官有意重新續開審判庭審判李在明，不得不趕快從公務員體系找出「異己」剔除，並且以國會民主黨多數自行制定《施政安全法》立法，來保護李在明成為無罪身分。

李在明執意要完全脫離罪嫌有限，因為，除了李在明自身外，還有不少「共犯」正在接受審判中，李在明編織的蜘蛛網，大圈小圈，錯綜複雜，李在明要想藉總統的權力免罪的夢想恐怕還是遙不可及。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）