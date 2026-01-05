李在明首度訪中為期4天！三星、LG會長等200人商業代表團隨行

南韓總統李在明，於昨（4日）中午抵達北京，展開他上任以來首次的訪中行程。（圖／達志／美聯社）

美國在東亞的重要盟友之一南韓總統李在明，於昨（4日）中午抵達北京，展開他上任以來首次的訪中行程。這次為期4天的國是訪問，正值全球秩序劇烈動盪之際，舊有結構逐漸瓦解，而新的世界秩序尚未成形。

據《南華早報》報導，超過200名南韓企業界人士隨同李在明訪中，其中包括三星（Samsung）、現代汽車集團（Hyundai Motor Group）、LG集團（LG Corporation）與SK集團（SK Group）的會長。此行行程安排為北京與上海各停留2天。

李在明將於今（5日）上午出席韓中商業論壇，隨後與中國國家主席習近平舉行高峰會談。根據南韓媒體報導，雙方也預計舉行備忘錄簽署儀式，並由習近平在當日晚間為李在明設國宴款待。

李在明的國是訪問，正值世界秩序快速變動之際，首爾必須在美中競爭與中日緊張關係之間謹慎拿捏，同時又希望與北京尋求互利合作的空間。外界預期，李在明將試圖在多項區域議題之間取得平衡，包括北韓的核威脅與朝鮮半島穩定，同時深化與北京的關係。

南韓2個主要鄰國中國與日本的雙邊關係正處於雙方建交以來的最低點。爭端起因於日本首相高市早苗於去年11月7日的言論，她表示，若台灣海峽發生海上封鎖等軍事行動，可能構成日本的「存亡危機事態」，從而合理化日本的軍事介入。北京方面隨後指控東京是軍國主義復辟，並以外交與經濟手段加以反制。

李在明先前於2日接受中國國營媒體中國中央電視台（CCTV）專訪時，再次重申首爾將維持「一個中國」原則，並表示維護區域和平與穩定至關重要，「我認為，中韓關係的健康發展，取決於彼此尊重對方的核心利益，並包容不同立場。在這樣的背景下，對於中國最核心的關切『台灣問題』，我們將持續堅守一個中國原則。」

李在明還向CCTV表示，此次訪中目的在於「在最大程度上減少或消除」阻礙雙邊關係發展的誤解與矛盾，並將雙邊關係「提升並推進至新的階段」，使2國能夠相互支持。

李在明此行是應習近平邀請成行，並發生在本月稍晚南韓與日本領導人可能舉行高峰會之前。另一方面，日本外務省宣布，美國總統川普（Donald Trump）於2日的電話通話中，邀請高市早苗於今年訪美。

李在明預料也將與中方討論北韓議題。隨著平壤加速發展導彈與核武，並在軍事層面深化與莫斯科的合作，朝鮮半島緊張局勢持續升高。

李在明於去年6月就任總統後，承諾推動1項「務實」外交政策，在優先鞏固與美國的軍事同盟之際，謹慎管理與中國及俄羅斯的關係。

李在明上一次與習近平會晤是在11月1日，當時2人於南韓出席亞太經濟合作會議（APEC）期間會面。會後記者會上，李在明表示，將「克服」雙邊關係的障礙，為韓中2國政府帶來「更好的改變與更大的利益。」

另據《韓聯社》報導，南韓國家安保室長魏聖洛也曾在2日透露，2國領袖預計將討論包括供應鏈投資、觀光，以及因應跨國犯罪等領域的「務實合作」。據悉，中國是南韓至關重要的貿易夥伴。南韓近一半、用於半導體生產的稀土礦物來自中國，而中國也吸收了南韓每年1/3的晶片出口，成為其最大市場。

