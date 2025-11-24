李在明：兩韓對立已到危險程度 也許能延後、暫停美韓軍演

韓美聯合演習。翻攝南韓陸軍臉書



南韓總統李在明週一（24日）表示，南北韓的對立已經嚴重到隨時可能擦槍走火的危險程度，「依照情況」，韓美聯合軍演應考慮延後、暫停舉行。

這是李在明赴南非參加G20峰會後，當地時間週日（23日）搭機前往土耳其時，在專機上向記者的發言。

韓聯社報導說，李在明講：「兩韓關係變得非常敵對和對抗，在連最基本的信任都缺乏的情況下，北韓正在展現一些非常極端的行為。我們正處於一個非常危險的境地，隨時可能爆發意外衝突。」

當被問到南韓是否會考慮縮減與美國的聯合軍事演習，以促使平壤重返談判桌時，李在明表示現在下結論還為時過早，這是一個長遠的議題。但是「依照情況」減少或延後美韓聯合軍演可能是促成談判的助力。

李在明說：「如果在兩韓之間穩固建立了和平機制，那麼就可以不舉行（美韓）演習。根據情況，減少或推遲演習可能成為建立和平機制的結果，或者幫助創造和平機制的助力，目前很難確定會是哪一種情況。」

平壤當局一直對美韓聯合軍演極度憤怒，表示這是對入侵北韓的的預演；美韓則一再強調這是國防所需。

對中國的務實外交

關於與中國的關係，李在明重申，南韓應在穩定管理中國這個最大貿易夥伴關係的同時，把與美國的聯盟升級到涵蓋經濟和技術的戰略性全面夥伴關係。

他說：「我們外交的基本原則是韓美同盟，同時穩定管理與中國的關係。這種做法的基礎是以國家利益為中心的務實外交。」

關於北京與東京因日本首相高市早苗最近關於台灣的言論而引發的外交爭端，李在明呼籲採取「冷靜的態度」。他表示，他在南非G20峰會期間，分別與高市早苗和中國總理李強舉行了會談，以防止誤解或衝突。

