李在明「共鼓」高市早苗 他盛讚「好秀」：穿透力超越任何一篇共同聲明

2026年1月13日，日本首相高市早苗與到訪的南韓總統李在明在峰會後一起打鼓，上演令人驚奇的「打鼓外交」。取自日本首相官邸X帳號



南韓總統李在明13日訪日，與首相高市早苗在奈良在會談後一起打鼓，逗趣畫面引起網路熱議。對此，前總統府發言人林鶴明大讚，這是非常優秀的政治傳播，呼籲台灣的政治人物多加油。

林鶴明今（1/14）在臉書發文，開頭就直言「日韓兩國領導人一起打鼓這是不是作秀，當然是，但是不是好秀？當然是好秀！」

他認為，好的政治人物的定義是與時俱進的，與其只會講那些過時的冷笑話，更應該知道如何和人民共同呼吸。不論韓國李在明總統和日本高市早苗首相兩人的政治立場如何，兩位領導人和雙方幕僚團隊能夠創造這樣「共鼓」的合作畫面，當然傳達了極其豐富的政治訊息。這樣短影音的穿透力更超越任何一篇共同聲明或新聞稿，這當然是非常優秀的政治傳播。

林鶴明說，李在明拜會高市早苗時，提出了他的「浪漫夢想」是想要打鼓，這個請求凸顯了高市早苗在學生時期參加社團就會打鼓的個人特色，當然是投其所好，也是韓國幕僚團隊的用心，套句「教父」台詞就是「I'm gonna make him an offer he can't refuse. 」

林鶴明提到，李在明除了做球給高市早苗外，兩人共鼓的這兩首樂曲當然大有文章，分別是韓團BTS的＜Dynamite＞，以及Netflix動畫電影《Kpop獵魔女團》（Kpop Demon Hunters）主題曲＜Golden＞。最簡單的說法就是韓國的BTS影響力已經統一全球，獵魔女團的＜Golden＞已經是連台灣幼稚園的小朋友都會唱的歌。李在明選了這兩首，更是無形中凸顯了K-POP與影視作品稱霸全球流行文化的影響力，無形中也墊高了他的這場拜會角色。

林鶴明認為，平時根本不關心政治外交的年輕人，透過演算法就會被這兩首歌曲打中，自然而然也會知道兩國領導人的互動和畫面。這就是這個時代的傳播模式，也是這個時代的行銷運作法則。「台灣的政治人物多加油吧！不要還只是停留在新聞稿、開直播跟發圖卡，演算法早就把你淘汰了。」

