李在明：南北韓恐隨時爆發衝突 爭取重啟對話

（中央社安卡拉24日綜合外電報導）南韓總統李在明今天說，當前南北韓關係處於隨時都能發生偶發性衝突的極其危險境地，因此應保持耐心，致力於重啟雙方對話。

韓聯社報導，正在出訪中東及非洲4國的李在明搭乘總統專機飛往此行最後一站土耳其，並在機上舉行記者會表示，南北韓關係演變成敵對、對抗關係，缺乏最起碼的信任，導致北韓採取極端措施。

李在明說，北韓已將南北韓關係定性為「敵對的兩國關係」，並將南韓稱為「不共戴天的仇人」，拒絕進行對話和接觸等一切交流。通常來講，即便兩國關係高度敵對，也應保持緊急聯絡管道或熱線，但目前南北韓溝通管道完全切斷，著實令人遺憾。

他還將南北韓關係惡化歸咎於前政府和政界的失策。部分政界人士曾提出「吸收式統一論」等不負責任的言論，導致南北韓矛盾升級；加上前政府向北韓派出無人機，並重啟向北韓擴音喊話。這些行為造成了當前的後果，若要挽回，政府就需付出更多的時間。

李在明強調，越是如此，就越應該為重啟對話付出努力，並從長遠角度對待統一問題。他說，南韓無意對北韓進行「吸收式統一」，只希望先與北韓對話，實現和平共處，之後再討論統一。

被問到作為緩解南北韓緊張局勢的一環，南韓是否會考慮推遲韓美聯合軍演或縮減其規模時，李在明表示，如果南北韓和平機制站穩腳跟，叫停韓美聯演是理想的選擇。（編譯：林沂鋒）1141124