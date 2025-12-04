李在明：南韓應在中日之間發揮斡旋作用、希望儘早訪陸

自日本首相高市早苗發表「台灣有事」論後，中日兩國矛盾目前仍未有轉圜。南韓總統李在明3日就中日兩國矛盾表示，南韓偏袒任何一方都可能加劇衝突，應儘可能發揮居中斡旋調解的作用。

南韓總統李在明。（圖／美聯社）

《韓聯社》3日報導，適逢「12·3緊急戒嚴」事件一週年，李在明在原總統府青瓦台迎賓館會見外媒記者時強調，與其偏袒一方，不如探索各方能夠和諧共處的方式。儘可能減少衝突，並在條件允許的情況下積極發揮斡旋調解作用。

李在明認為，無論是個人之間的關係，還是國與國的關係，都應最大程度地實現共存、尊重與合作。他指出，應努力發現各方的共同點，發掘合作潛力，並在可能的範圍內推動合作。

談到中韓關係時，李在明強調，中韓在地理、經濟、歷史、社會文化等方面有著難以切割的緊密聯繫，當前維護好雙邊關係至關重要。他指出，兩國在文化、經濟等民間交流領域存在廣闊的合作空間，在涉及東北亞穩定的安全領域，雙方也有必要探討合作路徑。希望能夠儘早訪問大陸，與大陸國家主席習近平舉行會談，就相關議題展開廣泛交流。

