李在明：平壤拒絕對話 南北韓愈加敵對

根據韓聯社報導，韓國總統李在明今天(24日)表示，南北韓關係正處於「非常危險的局面」，隨時可能發生意外衝突，首爾與平壤展開對話至關重要。李在明稱，北韓拒絕回應首爾多次提出建立聯繫的呼籲，並在軍事邊界沿線架設鐵絲網，這是自1950-53年韓戰結束以來從未發生過的狀況。

據韓聯社報導，李在明表示：「兩韓關係已變得非常敵對和對抗，在缺乏基本信任的情況下，北韓正在表現出一些非常極端的行為。」

李在明在從南非飛往土耳其的航班上接受了記者採訪。他先前在南非出席了二十國集團(G20)峰會。

廣告 廣告

首爾11月17日提議與北韓舉行軍事會談，討論沿針對軍事分界線(MDL)劃定明確的邊界，以防止在邊境發生衝突，這能進一步避免更大規模衝突的爆發。

北韓尚未對此提議作出回應。

今年以來已發生數十起北韓士兵侵入南韓邊境事件，其中一些事件導致南韓軍隊根據既定協議鳴槍示警。

李在明表示，與北韓實現和平將是一項長期任務，但一旦建立起穩固的和平機制，南韓與美國「最好」能停止聯合軍事演習。

平壤一直以來譴責美韓的此類演習，稱這是在朝鮮半島發動核戰的預演。目前約有2萬8,500名美軍駐紮在南韓。(編輯 : 廖奕婷)