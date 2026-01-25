李在明「政治導師」！南韓前國務總理李海瓚猝逝越南 享壽73歲

南韓前國務總理、現任「民主和平統一諮詢會議（PUAC）」首席副議長李海瓚（이해찬）25日在越南治療期間病逝，享壽73歲。PUAC證實此消息，李海瓚於當地時間下午2時48分離世。

PUAC首席副議長李海瓚。（圖／ 翻攝《央視新聞》 ）

《韓聯社》25日報導，李海瓚為出席PUAC亞太地區運營委員會前往越南胡志明市出差，23日突然昏倒後緊急送往當地醫院。他被診斷為心肌梗塞，雖接受當地醫療團隊的支架手術治療，但最終仍未能恢復，在兩天後不幸離世。

PUAC表示，目前遺族正與相關機關討論遺體運回國內及喪禮程序。

李海瓚被視為南韓總統李在明的「政治導師」，曾擔任7屆國會議員並官至國務總理，去年10月獲任命為PUAC首席副議長。

李海瓚在軍事政權時期投身民主化運動，經歷學生運動與在野活動後踏入政壇。民主化後成功進入國會並連任7屆議員，在金大中（김대중）政府時期擔任教育部長官，在盧武鉉執政的「參與政府」時期出任國務總理。

2018年，李海瓚就任共同民主黨黨代表，帶領該黨在第21屆國會選舉中取得壓倒性勝利，成為民主陣營政治人物的核心人物。政界評價他為繼金泳三（김영삼）、金大中兩位前總統之後，民主化運動世代的代表性政治人物。

李海瓚病危消息傳出後，李在明總統立即派遣6屆議員曹正植（조정식）政務特別輔佐官緊急趕赴越南當地。李在汀（이재정）、金鉉（김현）、李海植（이해식）、崔敏姬（최민희）等與他關係密切的民主黨議員也陸續前往當地，但李海瓚最終未能恢復意識便離世。

