李在明、習近平今會面...國安人士分析「兩國定調戰略夥伴」：中共企圖弱化美日韓、印太民主同盟

南韓總統李在明預定4至7日對中國進行國是訪問，並於今（5）日與中國國家主席習近平會面。我國安人士分析，「北京這次與南韓往來會定調彼此是『戰略夥伴』，以弱化美日韓同盟或印太民主同盟」，並要求達成四項條件，包還要求南韓公開遵守「一中原則」、反對駐韓美軍任務擴大等，中方則可能解除禁韓令。

國安人士表示，中國自去年11月中以來便分別對日本、菲律賓進行軍事騷擾，近日則對台灣發動針對性演習，意圖在整個印太地區包括第一島鏈形成實際的宰制力量，並試探美國在公布「2025年國家安全戰略」後對於整體印太安全的決心和努力。

國安人士指出，中國在環台軍演後，快速歡迎之前便表態欲訪問中國的李在明，主因是中國軍演未能達成製造恐懼、塑造無預警、難防備的印象以及分化台灣等目標後，重新嘗試尋找印太戰略的下一個破口。

該人士分析，俄羅斯自1月1日起在日本與俄國的爭議領土、日本稱為「北方四島」的區域舉行新一輪軍事演習，中國此時想藉由與李在明會面拉住首爾，試圖全力阻止美、韓軍工產業合作。

該人士表示，美國在「2025年國家安全戰略」對印太各方應善盡責任多所著墨，因此，中國也想藉此阻止南韓在區域內扮演更積極角色。其次，包括中國、俄羅斯、伊朗、北韓的「CRINK」集團最近陸續出現狀況，伊朗各地陸續出現騷動，儘管中方的新聞報導取向為伊朗政府「平復反動」，但中國社群卻出現年輕人認同抵抗不義的輿論，對中國內部維穩造成壓力。因此，中方此時拉攏南韓，也具有藉南韓管控、制衡北韓的考量。

該人士說，根據所掌握訊息，「北京這次與南韓往來會定調彼此是『戰略夥伴』，以弱化美日韓同盟或印太民主同盟。」

另外，國安人士推測，中方可能要求會談要達成4項要件，首先是要求南韓必須公開重申遵守中國的「一中原則」；承諾與美國國防工業合作相關產品包括軍事船艦等不能運用於印太區域；要求承諾拒絕配合部署「堤豐」中程飛彈系統，以及要求承諾反對駐韓美軍任務擴大。

該人士分析，中方有可能提出正式解除對韓華集團子公司的制裁、廢止禁止韓國演藝人員前往中國表演的「禁韓令」等談判策略，或讓中國觀光客赴南韓觀光人數將倍增，預計今年上半年較去年增3倍、下半年達5倍；同時將承諾協助爭取與北韓領導人金正恩對話，但不包括反對朝鮮半島非核化。

