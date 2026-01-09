李在明、習近平自拍！「插口袋送客」中國官員1表情 中韓網友吐槽

國際中心／黃韻璇報導

南韓總統李在明人近日前往中國進行國是訪問，這也是他就任後首次訪中。5日下午，李在明與中國國家主席習近平見面，兩人更開心地用手機自拍，不過就有眼尖網友發現，後方的現場官員中有一人相當眼熟，正是去年11月日本官員訪中磋商時，「手插口帶送客」的中國外交部亞洲司長劉勁松，這回他穿的不是中山裝，而是穿西裝打領帶、歪頭露出笑容，截然不同的態度引發中韓網友熱議。

習近平、李在明自拍，劉勁松在後方慈眉善目。（圖／取自X「@Jaemyung_Lee」）

南韓總統李在明4日展開為期四天的訪中行程，5日與中國國家主席習近平舉行會談。這是兩人在短短兩個月內的第二次峰會，李在明在社群平台X分享與習近平夫婦的自拍照，並寫道：「畫質夠清楚吧？在慶州收到的禮物『小米手機』，和習近平主席伉儷自拍了一張照片。多虧如此，拍到了人生美照，越是近距離交流，韓中關係就越加融洽，今後也會更頻繁地溝通、展開更多合作。」相關貼文曝光後迅速引起關注。

廣告 廣告

從第三視角照片中可以看到，照片最左方有位身穿黑色西裝、打藍色領帶的官員相當眼熟，正是正是去年11月日本官員訪中磋商時，「手插口帶送客」的中國外交部亞洲司長劉勁松，當時因為日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中日關係緊張，去年11月日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰親自飛往中國磋商，試圖為中日緊張降溫，但雙方交涉未果。

去年11月劉勁松雙手插口袋，與一旁表情嚴肅的日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰，態度大相逕庭。（圖／翻攝自X平台 @S10408978）

然而隨後中國官媒《央視新聞》旗下的微博帳號「玉淵譚天」，釋出金井正彰與劉勁松會面後，一行人準備離開中國外交部的畫面。只見劉勁松雙手插在口袋中，一臉睥睨的看著一旁的金井正彰，對方則是嘴唇緊抿，略略躬身，相當嚴肅。劉勁松雙手插口袋送客的畫面，傲慢又充滿羞辱的肢體語言引發日本網友抨擊。

如今劉勁松現身中韓領導人會面的場合，微微歪頭、面帶笑容，態度與先前見日本官員時截然不同，引發中韓網友熱議，韓國網友將兩個畫面放在一起做對比，中國網友則留言表示，「對待不同的狀況，就用不同的臉色」、「這一看就是個慈眉善目的」，也有人吐槽「原來你會笑」、「這回笑的還挺慈祥」、「從肢體語言看，真的不相信是同一人」。

更多三立新聞網報導

抓走馬杜洛後談「台灣問題」！川普自信喊：習近平不敢在我任內攻擊台灣

李在明開心自拍收禮物！韓媒爆「習近平贈禮清單」：送李在明彭麗媛專輯

蔡英文鼓勵女童「當總統沒問題」！中國網友見1事震撼：政治應有的溫度

川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手

