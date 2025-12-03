李在明：首爾不應在日本與中國之間選邊站

法新社報導，南韓總統李在明(Lee Jae Myung)今天(3日)表示，在日本與中國因為台灣而爭吵之際，首爾不應選邊站。

李在明在記者會上表示，韓國有句俗話說，要制止爭鬥但也要幫忙促成和解。日中正在衝突之中，選邊站只會讓緊張加劇。

李在明說，「理想的作法是共存，尊重彼此，並儘可能的合作」，他並形容東北亞「以軍事安全而言是個高度危險的地區」。

在日本首相高市早苗(Sanae Takaichi)暗示，一旦中國入侵台灣，日本可能採取軍事干預之後，東京和北京就陷入了一場不斷加劇的爭端。

高市早苗的言論引發北京強烈的外交反對，中國並呼籲公民避免前往日本旅遊。而好幾場文化活動也遭到中斷，包括日本歌手濱崎步在上海的演唱會被取消。(編輯:王志心)