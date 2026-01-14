李在明、高市早苗同台打鼓！驚喜合奏BTS、《KPOP獵魔女團》歌曲

南韓總統李在明昨（13）日抵達奈良會晤日本首相高市早苗，在舉行會談之後，兩位國家領導人更同台打鼓，共同演奏了韓國人氣男團BTS（防彈少年團）的歌曲〈Dynamite〉，以及動畫電影《KPOP獵魔女團》中紅遍全球的歌曲〈Golden〉，畫面一出引爆網路熱烈討論，而兩人現場互動輕鬆，也展現出日韓交流的友好氛圍。

高市早苗於社群平台X發文指出，在兩國戰略環境日益嚴峻的背景下，日韓關係以及日韓美三邊合作的重要性與日俱增，因此兩人在對話後也達成共識，重申日韓應攜手共同維護區域穩定，並探討了戰略合作的重要性。此外，在經濟和安全領域也同意深化討論，以推動互利共贏的策略合作。

高市早苗也透露，會後自己與李在明共同演奏了爵士鼓，她提到，去年在亞太經合組織（APEC）會議上，李在明曾提到自己一直夢想能打鼓，所以這次特意準備了這個驚喜，兩人一同合奏剛榮獲金球獎「最佳原創歌曲獎」的〈Golden〉，以及BTS的熱門歌曲〈Dynamite〉，李在明還向她表示，非常高興能夠實現自己長久以來的夢想。

兩人展現友好互動，現場氛圍相當輕鬆。圖／翻攝自X@Jaemyung_Lee

高市早苗強調，為了以面向未來且穩定的方式發展日韓關係，雙方將積極開展「穿梭外交」，繼續維持日韓兩國政府間的密切溝通。

責任編輯／馮康蕙

