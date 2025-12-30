即時中心／林韋慈報導

據南韓媒體今（30）日報導，南韓總統李在明預計於明（2026）年1月初訪問中國。然而，李在明訪中行程曝光前夕，中國突發動大規模圍台軍事演習。韓媒分析，此舉形同中國為南韓「劃下紅線」，強調台灣問題屬於中國核心利益，並透過對日本的全方位施壓，向南韓傳遞明確訊號：「一旦越線，隨時可能成為下一個對象。」

韓媒《中央日報》指出，中國昨宣布展開代號「正義使命－2025」的大規模軍事演習，動員陸軍、海軍、空軍及火箭軍等兵力，在台灣海峽及台灣北方、西南、東南與東部海域同步操演，模擬包圍台灣、阻斷駐日美軍後方支援的作戰情境。

廣告 廣告

美國此前曾示警，中國對台動武的可能時間點，可能落在2026年至2027年間，並據此調整相關應對戰略。如今中國軍方選在2026年到來前夕升高軍事動作，透過高強度軍演拉高威脅層級，時機點格外引人關注。韓媒分析，對南韓而言，這並非能「隔岸觀火」的局勢發展。李在明預計於明年1月初以國賓身分訪問中國，而中共的大規模圍台軍演，恰恰發生在其訪中前夕，政治訊號耐人尋味。

今年10月31日至11月1日，亞太經濟合作組織（APEC）高峰會於南韓慶州舉行，日本首相高市早苗與中國國家主席習近平，均在會中邀請李在明回訪。部分日媒原先推測，李在明可能於去年12月或今年1月，優先訪問高市早苗的家鄉奈良，但最終卻敲定先行訪中，早於訪日行程。

評論指出，李在明此一出訪順序，顯示南韓政府有意優先修補與中國的關係，並期待中國在北韓核武問題上扮演更具「建設性」的角色。然而，在日本首相高市早苗多次強調「台灣有事」後，中日關係急轉直下，如今又出現圍台軍演，使李在明的外交抉擇顯得更加敏感。

韓媒分析，中國一方面對日本施加全面壓力，另一方面也是向南韓等周邊國家示警，在即將舉行的中韓高峰會前，中方正密切觀察南韓在台海議題上的立場，並傳達「不要像日本一樣越線」的明確警告。

檀國大學政治外交學系教授金鎮浩（音譯）指出，這次軍演不僅在中國國內釋出政治動員與團結訊號，同時也是對南韓傳達「台灣問題是中國核心利益」的警告。他建議，南韓應在堅守原則的前提下，靈活避開高度敏感議題。國立外交院教授金漢權（音譯）則認為，中國透過此次軍演展現推動兩岸統一的強烈意志，南韓必須做好心理與政策準備，不排除中方在高峰會中要求韓方對台海問題表態。

原文出處：快新聞／李在明1月初訪中！圍台軍演「劃紅線」 韓學者：台灣問題勢必成焦點

更多民視新聞報導

防長顧立雄是「福利熊」 鍾佳濱籲在野勿再擋國防預算

藍白合慘破局？鄭麗文暗指明年徵召「他」選新北 黃國昌回應了

中共軍演成台股殺手？今下跌逾百點 分析師：「這類股」有成長潛力

