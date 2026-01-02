李在明1/5與習近平會談 南韓受壓對台灣問題表態：尊重一個中國原則

中國國家主席習近平（左）與南韓總統李在明，11月1日於南韓慶州的國立慶州博物館舉行雙邊會談。美聯社



南韓總統李在明將於週日（1/4）赴中國進行國是訪問，中方事先要求南韓支持以「一個中國原則」處理台灣問題。南韓總統府國家安保室長魏聖洛今天（1/2）對此表示，南韓政府尊重一個中國原則。

南韓《朝鮮日報》、《News1》報導，魏聖洛今天就李在明訪中舉行新聞簡報。他表示，李在明將在下週一（1/5）與中國國家主席習近平舉行峰會，討論「民生與和平議題」。

魏聖洛表示，李在明將向習近平表達中國對促進朝鮮半島和平的重要性，也將致力促進中國與日本的關係。他表示，中方也準備與韓方簽署經濟、產業方面的合作備忘錄。

被問及協調過程是否涉及兩岸問題時，魏聖洛回答：「我們尊重『一個中國』的立場，將根據立場應對，也據此行事。」

青瓦台週二（12/30）宣布李在明將赴中訪問後，南韓外交部長趙顯週三曾與中國外交部長王毅通話。據報導，王毅也要求南韓在台灣問題上「嚴格恪守一個中國原則」。

消息人士：中方要南韓「反對台獨」

《朝鮮日報》引述一位外交消息人士表示：「據了解，在峰會的幕後協調過程中，中方要求南韓表達『反對台灣獨立』的立場。」

有分析認爲，中國是以李在明訪中爲契機，公開施壓支持兩岸問題，可能要求首爾當局在兩國峰會上明確表達對台灣問題的立場。

南韓外交部週四發表關於韓中外長通話的聲明，僅提及雙方「同意維持密切溝通，確保國是訪問順利進行」，並未提及台灣或「一個中國原則」。

然而，中國外交部的聲明則宣稱「韓方願同中方密切配合，確保李在明總統訪華順利、成功。韓方尊重一個中國立場不會改變」。

韓國官員：不能隨意提台灣

《朝鮮日報》指出，基於南韓與美國的關係，南韓在台灣問題上的立場無法完全與中國一致。去年南韓與美國發表的共同聲明中，就承諾「鼓勵以和平方式解決台灣海峽問題」以及「反對單方面改變現狀」。美方曾暗示，美軍駐韓部隊可能參與台灣緊急狀況，並期待南韓在印太地區扮演更大角色。

分析人士指出，就如同習近平去年訪韓一樣，李在明本週與習近平舉行峰會後，應該也會避免發布安全方面的共同聲明。一名政府人士解釋：「中國不願意就北韓問題公開表示『朝鮮半島無核化』，我們也不能隨意提及台灣。相反，我們將聚焦於雙邊關係與民生議題。」

