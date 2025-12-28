李在明29日回歸青瓦台辦公 揮別龍山時代
（中央社記者廖禹揚首爾28日專電）韓國總統辦公室表示，總統李在明將在29日正式回到青瓦台辦公，媒體解讀，選在年底前搬回青瓦台，代表新的一年將告別為期約3年半的「龍山時代」，與前總統尹錫悅的緊急戒嚴、彈劾下台做出政治性切割。
韓聯社報導，隨著總統辦公室搬遷工作完成，掛在龍山總統辦公室的鳳凰旗將在29日凌晨零時撤下，並重新在青瓦台升起。鳳凰旗是代表韓國國家元首的象徵，懸掛在總統主要辦公室所在地。
29日起，韓國總統辦公室的名稱將改回以「青瓦台」代稱，代表圖樣也改回過去的青瓦台標誌，正式揮別「龍山時代」。
青瓦台前稱景武台，位於首爾市鐘路區，自1948年起為總統辦公與官邸所在地，曾歷經火災燒毀重建，後改名青瓦台。
尹錫悅在2022年3月當選總統後力排眾議，耗資約4000萬美元（約新台幣12.6億元），將總統辦公室搬遷至位於首爾市龍山區的國防部大樓原址，總統官邸也遷出青瓦台，開放一般民眾參觀青瓦台。
報導指出，李在明政府將總統辦公室搬遷回青瓦台，象徵與去年12月3日緊急戒嚴及尹錫悅遭彈劾等事件做出政治性切割的意義；選在年底前完成搬遷，也是代表在新的一年徹底展開新時代。
不過，這次的「青瓦台時代」會持續多久，仍是未知數。李在明多次表達在這次任期內將總統辦公室搬遷至世宗特別自治市的目標，並曾表示「有可能在世宗市卸任」。（編輯：韋樞）1141228
其他人也在看
「彈劾賴清德」最新網路投票太震撼 ！破14萬人怒表態
立法院26日啟動了對總統賴清德的彈劾案，正式定於2026年5月19日投票。針對此事件，有YouTube頻道啟動一項網路投票，結果顯示截至28日上午已有超過14萬人參與，其中93%的網友表達支持彈劾。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 254
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 22 小時前 ・ 155
民進黨台南市長政見發表！陳亭妃意外提徐巧芯 稱27年人民看得到
即時中心／林韋慈報導今（27）日民進黨舉行台南市長提名政見會，提名參選人為立法委員陳亭妃與立法委員林俊憲，於晚間8點正式登場。活動流程先由候選人進行政見發表，隨後進入學者提問環節。第二階段學者提問時，綠色和平電台主持人林育卉、警察大學助教王智盛、媒體人邱明玉紛紛提問，最後進入結論環節。民視 ・ 16 小時前 ・ 67
「普發1萬」也成藍白掏空國庫鐵證？黃揚明揭領取率：現金面前人人誠實
近日在野陣營推出「未來帳戶」政策，遭指控掏空國庫2兆元，根據《自由時報》報導，未來帳戶政策、停砍公教年金、軍人待遇條例以及普發現金1萬元等政策加總，本屆藍白立委提案掏空國庫已逾2兆元。對此，媒體人黃揚明在網路節目《新聞大白話》中指出，普發1萬領取率已破9成，當初支持大罷免，聲稱寧可將普發1萬撥補台電的人領得比誰都快，「在現金面前人人都會變得很誠實。」行政院長......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 282
喊憲法規定12/31前審完預算「出槌」！賴清德不是第一次 劉靜怡爆黑歷史：連美國人都發現了
總統賴清德在行憲紀念日當天表示，憲法明文規定，立法院對明年度的預算，要在今年12月31日以前，要審竣完畢。對此，台大國發所教授劉靜怡回憶2023年拜會賴清德的經驗，直言連美國人都發現了，重點就是總統的幕僚要檢討，如果連總統講出什麼話都沒能力做風險控管，總統府幕僚的基本知識素養和程度，真的不必檢討和改進嗎。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 148
害怕2026打不過綠營？國民黨證實了：「這4縣市」藍白合共推人選
即時中心／黃于庭報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，民眾黨主席黃國昌日前與國民黨主席鄭麗文會面，雙方談及「藍白合」規劃，就是為了避免上次總統大選破局重演。對此，國民黨中常會昨（24）日通過「2黨協商工作小組」，組發會主委李哲華證實，將與民眾黨共同協商討論4縣市，產生最能勝選的人。民視 ・ 1 天前 ・ 124
中選會提名模式成破冰契機 大法官人事案擬比照辦理
行政院公布中選會委員提名名單，台灣民意基金會董事長游盈隆等人獲提名，外界視為對在野黨遞出橄欖枝。在野黨多表支持，反倒民進黨內部傳出不滿聲浪。府院已注意到此情況，將積極與民進黨團溝通，確保中選會人事順利過關。外界傳出若中選會人事順利通過，大法官人事案也會與在野商討，以化解當前政治僵局。對此，藍委表示樂見且歡迎，但這是本來就要有的基本態度。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 27
「修憲把總統修成怪獸！」李鴻源嘆賴清德一再荒謬發言：給台灣帶來不確定
針對總統賴清德15日發表錄影談話，譴責立法院強行通過《財政收支劃分法》和反年改相關法案，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」邊緣等爭議，前內政部長李鴻源在網路節目《洪流洞見》中直言，「執政黨要是真的不關心台灣的未來，就繼續這樣搞吧」。李鴻源表示，在野黨監督執政黨是天經地義，別說在野對「耍賴」、「胡作非為」的執政黨一點辦法都沒有，沒有執政權又何來獨裁。李鴻源表示，......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 168
停砍公教年金沒釋憲基礎？李來希曝大法官年改態度：敢自打臉就一招定生死
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，立法院會12日三讀通過停砍公教年金，所得替代率將回溯至2023年的水準，然而，《憲訴法》被宣告修正失效，憲法法庭大復活後，行政院長卓榮泰今（26）日表示，憲法法庭已恢復運作，政院會履行「義務與責任」，副署讓停砍年金法案生效，並即刻聲請釋憲，盼由憲法程序完成最終裁判。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 145
賴清德專訪／藍白令人費解！賴清德：他們擁抱習近平卻要彈劾民選總統
國民黨、民眾黨挾著人數優勢，將立法院本會期延長至明年1月31日止，但下週就要跨年了，總預算卻還沒審，在野黨26日還提案彈劾總統賴清德，將在明年5月19日進行投票。對此，賴清德接受三立新聞《話時代人物》節目主持人鄭弘儀專訪時直言，在野黨令人費解，公開讚賞俄羅斯總統普丁不是獨裁者，也擁抱中國國家主席習近平，卻要彈劾台灣民選總統，「我覺得社會自有公道」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 281
宏都拉斯變天與台再建交？王定宇回應了
即時中心／徐子為、黃彥翔報導宏都拉斯總統大選結果終於出爐，全國選舉委員會（CNE）公告阿斯夫拉（Nasry Asfura）贏得大選，他過去曾表態，稱過去宏都拉斯與台灣有邦交時「比現在好一百倍」，也承諾當選後將與台灣復交。對此，綠委王定宇今（26）日表示，與宏國恢復邦交不用急，要先觀察該國的政策走向，以及阿斯夫拉當選後，在台美宏的三角關係下，所做出的外交、區域安全政策。此外，他也示警，中國常會「挖東牆、補西牆」，要注意中國會對我其他邦交國挖角，以平衡宏國的態勢逆轉。宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）24日發布總統選舉結果，宣布由親台的國家黨（PN）候選人阿斯夫拉當選總統。宏國「新聞報」（La Prensa）引述該國選委會官方數據指出，在完成99.93%計票後，阿斯夫拉共獲148萬1517票，得票率40.26%；緊追在後的中間偏右自由黨（PL）納斯拉亞（Salvador Nasralla），得票145萬5169票，得票率39.54%。王定宇今表示，恭喜「親台派」阿斯夫拉當選，他囊括逾40%選票，加上得票第二的候選人納斯拉亞也是親台、親美、對抗極權主義，兩者得票就占了80%；此外，國會改選後128個席次，現有的兩個在野黨在大選中獲90個席次，超過2/3，連修憲都可以，這代表宏國民意挺民主自由。王定宇指出，阿斯夫拉過去長期主張跟台灣維持邦交關係，且比中國建交好上百倍。不過他坦言，台灣跟任何國家往來跟交朋友一樣，要建立在理念相近與利益上；不用急，先給阿斯夫拉時間盤點國內政治，畢竟各國的第一要務都會是經濟、民生。王定宇認為，首個觀察點是，可關注新一屆宏都拉斯國會議員，會對政府的政策做何改變，對新政府的走向做出什麼決議，以及宏國議長人選。他說，也可觀察阿斯夫拉在台灣、美國、宏都拉斯之間的外交三角關係，究竟國際區域政策怎麼走。王定宇也坦言，台灣要提高警覺，因為中國常常會「挖東牆、補西牆」，中國是否開始對台灣現有的邦交國啟動攻勢，「大撒幣」挖走台灣邦交國，來平衡宏國的局勢逆轉。他提醒外交部應嚴加注意。原文出處：快新聞／宏都拉斯變天與台再建交？王定宇回應了 更多民視新聞報導接見前日外相河野太郎 賴清德感謝對台支持：攜手引領全球產業發展台股再創新高收28556點！終場上漲184點 台積電收1510元政院「副署反年改案」並聲請釋憲 卓榮泰：維護憲政尊嚴民視影音 ・ 1 天前 ・ 27
才鬆口見習近平時機！鄭麗文再批賴清德1事 怒嗆「恐等不到2028大選」
針對國民黨立委翁曉玲等人「赴中領旨」的爭議，行政院院會今（26日）將通過《兩岸人民關係條例》修法，對包含立委在內的民選公職人員進行納管，違法法赴中者可處200萬元以上、1000萬元以下罰鍰，建立審查許可制；國民黨主席鄭麗文砲轟，賴政府此舉是利用國安理由侵犯人權自由。鄭麗文在《POP大國民》節目中鬆口「鄭習會」行程安排，喊話希望在明（2026）年上半年訪中並......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 42
高雄市長初選鳳山造勢狂破8萬人 林岱樺重申清清白白：天公伯會給我一個交代
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導表態爭取民進黨2026高雄市長提名的綠委林岱樺今(12/27)於鳳山舉辦造勢大會，並喊出8萬人到場。針對涉貪助理費案一事，她表...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 19
誰有資格談憲政
賴總統於行憲紀念日當天，高分貝怒批在野黨卡預算、沒資格談憲政，這話格外刺耳。憲法賦予立委行使審議預算權，但民進黨團總召柯建銘已坦言，大罷免行動時他每周三和總統開會，大罷免大失敗後，改由行政院長卓榮泰對立法院三讀通過的法案不副署、不執行，如非總統授意，誰敢如此藐視憲政？中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 36
「脫黨參選是假議題！」 陳亭妃喊戰力夠
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選政見會在今（27）晚間登場，綠委陳亭妃表示，台南要一名最強的候選人，她對決國民黨立委謝龍介「五戰五勝」，代表她戰力夠；她強調，她不會脫黨參選，這是假議題，她...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 6
國民黨中央委員投票登場 連戰次子連勝武首跨政壇
政治中心／王云宣、鍾能銘 台北報導國民黨中央委員投票，27日上午正式登場，本屆投票被視為是明年1月中常委改選前哨戰，不過候選人數卻是創下新低，只有212人，其中受到矚目的，還有首度參選的前副總統連戰次子連勝武，他坦言受到哥哥連勝文不少提點，但面對選舉結果，不在意。前副總統連戰的二兒子連勝武首度參選國民黨中央委員 他受訪時不忘感謝哥哥帶著他拉票（圖／民視新聞）前副總統連戰次子連勝武，現身投票，首度參選國民黨中央委員，投票前穿著深色外套，投完票滿身大汗，脫到只剩下白色短袖。國民黨中央委員候選人連勝武：「活了50年第一次非常特殊的經驗，就是我哥哥（連勝文）帶著我，然後他幫我拉票。」首次跨足政壇，爭取中央委員，連勝武透露一路上，都是哥哥連勝文帶著他拜票，不過哥哥才剛卸任副主席，這個月就換他接黨職，任KMTStudio召集人，是否接棒意味濃厚？國民黨中央委員候選人連勝武：「太言重了啦，我們從來沒有所謂的接棒，或者是什麼，因為我哥哥其實，在黨內不管是各方面，都不是我可以去比擬的，我相信他在未來，經過短暫休息之後，他一定還是有機會，繼續出來再為國民黨服務的。」新北市長侯友宜一早現身投票 面對提問並未停留受訪（圖／民視新聞）本屆國民黨中央委員，將選出190位正選，不過，其實212名候選人，也創下史上新低，傳出有30人事前沒被徵詢，就遭黨主席鄭麗文提名，因此最終以＂拒絕登記＂來表達不滿。記者vs.新北市長侯友宜：「市長怎麼看這次選舉人數史上最低。」敏感問題，新北市長侯友宜，沒有回應，，10分鐘內迅速投完票，來去匆匆。反觀兩人一早搶先投，鄭麗文直到下午1點多才現身，表面從容，實際上似乎有些緊張。不但投到一半，整張選票掉地上，到了最後一步，再度卡關。國民黨主席鄭麗文：「塞不進去哈哈哈。」印有200多人的選票，讓鄭麗文一度放不進票匭求救，黨工趕緊上前，才總算協助完成。國民黨主席鄭麗文下午才現身投票 快速投票後直接離場（圖／民視新聞）中央委員是明年初的中常委前哨戰，鄭麗文時代核心改組，將全力備戰2026的年底大選。原文出處：國民黨中央委員投票登場 連戰次子連勝武首跨政壇 更多民視新聞報導藍營禮讓高虹安有雜音？前發言人提條件：白營要讓「1事」鄭麗文公布新2新人事！連勝文弟弟「將接這職位」家族接棒？連勝文弟角逐國民黨中央委員 本人發聲了民視影音 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
回防鳳山造勢喊出10萬人拚場 林岱樺：不怨天尤人，一路撐到勝選
民進黨高雄市長初選參選人、立法委員林岱樺今於鳳山舉辦壓軸大造勢，活動現場湧入大批支持群眾，主持台宣布現場突破10萬人，直播空拍畫面顯示場地全數滿座，周邊人潮持續外溢，創下同場地民進黨市長初選活動人數新高，林岱樺登台，現場群情激動，高喊「加油」、「當選」，支持者情緒達到高點。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 96
藍白大惡搞！立院聯手亂提彈劾案 賴清德反應曝光
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導立法院國民黨、民眾黨團聯合提案彈劾總統賴清德，前（26）日在院會中以60：51的票數成案，將於明（2026）年1月14、15日召開共兩場公聽會、4月27日舉辦聽證會，並在賴統總就職兩週年前夕，進行彈劾案記名投票。對此，賴清德今（28）日出席公開行程時，面對媒體喊話並未多表示意見，僅揮手致意後就快步進入會場參加活動。民視 ・ 27 分鐘前 ・ 14
差3%？ 綠：沒內參民調 陳亭妃酸林俊憲「別觸法」
明天(27)就是民進黨台南市長辯論會，但現在流傳一份黨內內參民調，顯示陳亭妃和林俊憲的差距已在誤差範圍3%內，讓陳亭妃一早動怒，更送函文喊話黨中央出面說清楚，因為另外一份民調兩人差距是15.5%，對此民進黨說沒做過內參民調，不過林俊憲倒是回應，自己距離已經越來越近，深綠選民中他是最強候選人。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
國民黨禮讓高虹安 他曝：為新北討人情
[NOWnews今日新聞]新竹市長高虹安涉貪助理費，二審逆轉改依偽造文書判6個月，高虹安17日復職，明年也將競選連任，也成了藍白明年合作的指標。國民黨副主席兼秘書長李乾龍26日受訪說，藍白合作會從新竹...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 2