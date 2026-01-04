李在明5日會習 傳有要求反對台獨壓力

韓國總統李在明（中）與夫人金惠景（右）四日抵達北京，進行為期四天的國是訪問。（路透）

本報綜合報導

韓國總統李在明四日與夫人金惠景啟程訪陸，進行為期四天的國是訪問。李在明抵達北京後首個行程是會見當地韓僑，將於五日會見大陸國家主席習近平。

消息人士表示，在雙方領導人會談的幕後協調過程中，陸方曾要求韓國表態「反對台獨」。此外，考慮與美國關係，預計此次不會發表關於安保問題的聯合聲明。

李在明此訪是前韓國總統文在寅二０一九年十二月訪陸以來，韓國總統時隔六年多再次對北京進行的國是訪問。

五日他將與習近平舉行會談，這是雙方在去年十一月借慶州亞太經合組織（ＡＰＥＣ）峰會舉行會談之後的第二次會晤，此次也是李在明今年首次出訪會見外國領導人。

雙方預計簽署包括經濟、產業、氣候和交通等領域的十多份深化合作諒解備忘錄（ＭＯＵ），並預計針對朝鮮半島無核化問題，以及陸方鬆綁「限韓令」等議題上尋求解方。

李在明五日將出席韓陸商務論壇，會見大陸企業界人士。六日李在明將與大陸國務院總理李強會面並共進午餐，還將會見大陸全國人大常委會委員長趙樂際。

七日李在明將前往上海與上海市委書記陳吉寧共進晚餐，並出席旨在促進韓陸風險及初創企業建立夥伴關係的活動。之後，他將訪問位於上海的大韓民國臨時政府舊址，並啟程返回韓國。

有消息指出，李在明也將於本月中旬訪日，會見日本首相高市早苗。