李在明G20分別會晤中日領導人 總統室：韓中關係呈現回暖勢頭

南韓總統李在明23日出席20國集團（G20）領導人峰會。（圖／達志／美聯社）

南韓總統李在明23日在出席20國集團（G20）領導人峰會期間，於南非約翰尼斯堡（Johannesburg）分別與中國國務院總理李強和日本首相高市早苗舉行會晤。

據韓媒《韓聯社》報導，韓中領導人會談中，李在明對2國元首在亞太經合組織（APEC）慶州峰會期間舉行的雙邊會談表示高度肯定，並提出應推動合作以造福2國民眾。

李強則表示，習近平主席此次對南韓的國事訪問非常成功，中方願意在多個領域加強互利合作，並從長遠角度穩步推動2國關係發展。李強還對李在明在G20峰會上的講話給予高度評價，並建議雙方以此為基礎展開更多合作。

李在明還強調增強韓中政治互信和溝通的重要性，李強對此表示贊同。此外，李在明請李強轉達對習近平主席的特別問候，並表達希望能早日在北京與習主席會面的意願，李強則向他轉達了習近平的問候。

總統室表示，韓中關係正以習近平主席對南韓國事訪問為契機呈現回暖勢頭，此次會晤延續了2國高層間的積極交流，具有重要意義。

至於韓日領導人會談，李在明與高市早苗則重申在複雜的國際形勢下維護2國關係的重要性，以及推動未來雙邊合作的必要性。

李在明指出，鞏固韓日關係是2國政治家應肩負的使命，希望雙方能集中精力在具有合作潛力的領域推進雙邊關係發展。雙方還決定繼續通過「穿梭外交」機制，在經濟與安全等多領域保持密切溝通。

