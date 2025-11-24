李在明G20峰會與中日領袖分別會晤 冀早日與習近平在京會面

在中日關係緊張之際，南韓總統李在明23日藉出席南非的二十國集團（G20）峰會的機會，分別會晤大陸國務院總理李強與日本首相高市早苗。

李在明藉G20峰會之機分別會晤李強與高市早苗。（示意圖／NNN）

據《韓聯社》24日報導，中韓領導人會晤時，李在明高度評價兩國元首藉亞太經合組織（APEC）慶州峰會之機舉行雙邊會談推動中韓關係回暖，並提議為造福兩國民眾開展合作。李強表示，習近平此次對南韓的國事訪問非常成功，大陸願同南韓在多個領域加強互利合作，並從長遠角度推動兩國關係穩步發展。

廣告 廣告

李強還對李在明在G20峰會上發表的講話表示高度讚賞，並提議兩國以此為基礎展開更多合作。李在明強調增強中韓兩國政治互信和溝通的重要性，李強對此表示贊同。李在明還請李強轉達對習近平的特別問候，並表示希望能早日在北京同習近平會面。

南韓總統室評價稱，中韓關係以習近平對南韓進行國事訪問為契機呈現回暖勢頭，此次會晤延續了中韓兩國高層之間的積極交流，具有重要意義。

在韓日領導人會晤中，雙方重申了在複雜的國際形勢下維護好兩國關係的重要性，以及面向未來推動雙邊合作的必要性。李在明指出，打牢韓日關係是兩國政治家應擔當的使命，希望雙方能夠集中精力在具有合作潛力的領域進一步推動雙邊關係發展。雙方還決定繼續通過「穿梭外交」在經濟、安全等多領域進一步密切溝通。

此次峰會，大陸國務院總理李強與日本首相高市早苗則全程未有互動。

延伸閱讀

靠AI救命？郁方尪赴阿布達比突腹痛 「問診ChatGPT」急在國外動手術

逆轉護理師出走潮！台東醫院人力「不減反增」 院長：增福利、減瑣事

陳水扁大玩AI開張「陳水扁食」 網友敲碗：一定朝聖