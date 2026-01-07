李在鎔掃100隻拉布布？傳聞登熱搜、股價飆 三星急澄清

三星總裁買拉布布話題一度登上百度實時熱搜榜。（圖／達志／美聯社，下同）

南韓總統李在明日前展開對中國的國是訪問，多位南韓企業高層隨團出訪，其中三星電子會長李在鎔於1月5日被目擊現身北京市朝陽區的京東MALL雙井店，引發中韓媒體與網友熱烈討論。期間他一度被傳出「大手筆掃貨100隻拉布布玩偶」，消息甚至間接帶動相關公司市值上漲，不過三星方面已正式否認該購買行為。

李在鎔現身北京京東MALL，引發中國社群平台熱議。

根據中國媒體《極目新聞》報導，李在鎔當天下午約2時現身京東MALL，穿著輕便、神情輕鬆，與包含翻譯在內的6至7名隨行人員一同造訪該商場。起初在家居展區詢問家具與衛浴設備，隨後移動至京東全球購物區域。

據稱當地店員表示，李在鎔購買了包括10隻「大首領」、10隻「大天使」以及第1至第4代各20個的拉布布（Labubu）盲盒，總計100隻，且為泡泡瑪特（Pop Mart）旗下最具人氣角色之一。

網傳李在鎔大手筆掃購100隻拉布布盲盒，三星隨後否認購買行為。

消息曝光後迅速登上中國最大搜尋平台百度的實時熱搜，社群平台上也出現多張他身穿紅色領帶與灰色背心於商場內移動的畫面。更引起市場注意的是，泡泡瑪特當日股價早盤一度上漲5.7%，被解讀與李在鎔「掃貨」傳聞相關。

不過，三星官方隨即出面澄清，確認李在鎔確實造訪該商場並參觀三星門市，但強調「並未購買拉布布產品」，指出相關內容純屬誤傳。該謠言隨後也被韓媒與中媒陸續釐清為錯誤資訊。

拉布布為中國潮玩品牌泡泡瑪特的代表性角色，曾因BLACKPINK成員LISA與國際歌手蕾哈娜的公開收藏而爆紅，部分限量版產品甚至被炒作至高價，成為亞洲潮玩市場的話題焦點。

此次中韓高層經貿交流除了正式會議備受關注，李在鎔等企業領袖的私人行程亦成為媒體聚焦對象，顯示企業人物在兩國交流中的象徵性地位及大眾關注度。

李在鎔被拍到與隨行人員在商場內移動，引發圍觀與媒體關注。（圖／翻攝自X，@mbnlive）

