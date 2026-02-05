李在鎔赴米蘭冬奥！延續三星電子全球布局

▲韓國三星電子董事長李在鎔，5日啟程赴義大利參加米蘭冬奧賽事，為與海外政商人士進行廣泛交流。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 韓國三星電子會長李在鎔，5日上午啟程赴義大利米蘭，表面是參與冬奧部分賽事，實際上則是為了與海外政商人士進行廣泛交流，延續三星電子全球經營布局。

綜合《韓聯社》、《紐斯頻通訊社》、《每日經濟》等韓媒報導，這是李在鎔時隔2年、再次前往奧運賽事國，2024年巴黎奧運期間，李在鎔就曾應法國總統馬克宏邀請，出席在巴黎愛麗舍宮舉辦的全球工商餐會，與來自不同國家的商界領袖交流，針對重大經濟議題交換意見。

報導提到，三星電子也是國際奧委會（IOC）15家頂尖合作夥伴中，唯一的韓國企業，從1997年開始至今，持續累積全球品牌價值，2024年巴黎奧運，三星還贊助參賽選手共1.7萬支「Galaxy Z Flip6奧運版」手機。

分析認為，李在鎔將透過此次冬奥，再度發揮「民間外交官」的作用，擴大全球經營的步伐。

