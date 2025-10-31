李坤城批訂閱制消費陷阱多 3部會承諾檢討電商定型化契約
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
立法委員李坤城今（31）日召開「購物平台標示不清陷阱多 消費者變冤大頭」記者會表示，近日接獲民眾陳情指出在使用酷澎購物後，在未加入WOW會員的情況下，直到收到帳單才知道，竟然被自動扣了會員費59元。他質疑，購物平台標示不清、陷阱多，讓消費者變冤大頭？
李坤城繼續說明，另有民眾在一個月會員試用期結束前，用APP取消，本以為已經取消成功，也跟客服聯絡過了，結果還是收到扣款帳單；也有民眾在試用期結束後，收到帳單被扣59元，才發現自己忘了取消會員，但要取消訂閱的手續很煩瑣，會被一直被引導到繼續訂閱。
李坤城提到，陳情人也表示，在結帳頁面上就會引導消費者使用WOW無條件免運，但事實上並非無條件，而是月繳59元；介面雖有提及「月費$59查看會員條款」，但文字比例甚小，甚至平台已預設勾選「同意加入」，若一時不察，消費者很容易誤以為這只是一次性的優惠選項，結果在未察覺的情況下被收取會員費。
李坤城強調，以上情況都讓陳情人懷疑酷澎是否有「變相強制收費」、「被迫自動續訂」、「取消程序複雜」等問題。
李坤城表示，根據行政院消保處至10月26日統計，涉及訂閱會員相關消費爭議申訴及調解案件，酷澎有29件，WOW會員制於今（114）年9月1日開始實施收費。李坤城也請教與會官員三個問題：第一，請數發部及消保處一個月內查明，為什麼會有消費者在未加入WOW會員的情況下，卻收到扣款帳單，還要消費者主動聯絡客服才能歸還59元，此情況有無違反相關規定？
第二，此類電商平台，已訂有「零售業等網路交易定型化契約應記載及不得記載事項」予以規範，要求電商平台主管機關數發部在年底前擬定完成，就訂閱制權利義務，包括但不限於自動續約、簡單取消訂閱及後續退費機制等，應比照「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」載明「業者不得事先約定屆期自動續約不另通知消費者或類此字樣」，意即購物平台在其所謂的試用期結束後，不應視為自動續約，須明確告知消費者及獲得同意之後才確認續約，而在取消時，亦須明確告知消費者已完成取消。
第三，消保法施行細則第12條規定「該定型化契約條款因字體，致難以注意其存在或辨識者，該條款不構成契約之內容」，若取消訂閱方式的條款有上開規定情形，消費者可主張不受拘束。李坤城亦請數發部要求酷澎公司的退訂流程須讓消費者清楚明瞭，應讓取消和訂閱機制一樣簡單容易，以維消費者權利。
數位產業署署長林俊秀表示，接獲李委員與民眾反映後，已聯絡酷澎公司，要求其釐清會員制與自動契約的運作機制，並落實消費者保護措施。他指出，數位產業署已要求業者妥善處理民眾申訴案件，確保申訴與調解管道暢通、強化取消訂閱及退款流程的透明度、明確標示會員權益範圍與收費方式，不得將退訂資訊隱藏於深層頁面、要求業者優化介面設計，讓訂閱及退訂等流程更加友善。
此外，林俊秀表示，該署也檢視了該公司定型化契約，初步認為介面操作不夠細緻、資訊揭露不清，將持續督促改善；針對「未入會卻遭扣款59元」等通案，已要求業者提供資料釐清，未來會與消保單位及業者共同檢討電子商務訂閱制的規範，並朝向須向消費者主動確認續約，而非到期未取消即算自動續約的方向檢討。
行政院消保處處長鍾瑞蘭則指出，根據酷澎案例顯示，目前部分電商平台在免費試用與自動續訂流程中說明仍不明確。她強調，試用期屆滿前應主動通知消費者並取得同意後，方能續訂扣款，而取消程序應與訂閱同樣簡便，避免「容易加入、難以退出」的不公平現象。她承諾消保處將與數發部共同研議修訂「零售業等網路交易定型化契約應記載與不得記載事項」，把「自動續約」、「一鍵取消」等條款納入規範。
公平會主任秘書毛浩吉表示，目前初步檢視酷澎網站確實操作上不便、引導模糊，導致民眾難以取消，若業者行為構成欺罔或足以影響交易秩序，即違反《公平交易法》第25條，公平會將持續追蹤類似案件，並針對具體事證進行調查，以維護公平交易環境。
照片來源：CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣攝
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
非洲豬瘟掀廚餘去化難題 蔡易餘推「黑水虻循環產業」嘉義經驗當解方
全代會限量紓壓球再推出 馬英九、韓國瑜將見證鄭麗文就任首位女黨魁
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
台灣vivo推出X300系列導入Origin OS系統 盲購已破6000人目標全週期銷量增50%
vivo 台灣今 (31) 日正式在台發表 X300 系列旗艦手機，總經理陳怡婷表示，10 月中旬在未公布價格與規格情況下發起盲購活動，繳交 1000 元訂金的消費者超過 6000 位，成績超乎預期，公司目標 X300 系列全生命週期銷量較前代鉅亨網 ・ 2 小時前
購物平台爭議記者會 (圖)
民進黨立委李坤城（圖）31日在立法院中興大樓舉行「購物平台標示不清陷阱多 消費者變冤大頭」記者會，說明購物平台如何誤導消費者。中央社 ・ 8 小時前
新台幣兌美元匯價中午暫收30.732元，貶值1.7分
10/31新台幣兌美元匯價中午暫收30.732元、貶值1.7分，成交金額4.34億美元。 資料來源-MoneyDJ理財網Moneydj理財網 ・ 7 小時前
黃國昌捲狗仔醜聞會不會出事？端看這1關鍵
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌近期遭指控指揮狗仔隊跟拍政敵，甚至背後疑似有中港資介入，是否涉及《反滲透法》將是整起風波能否成案的關鍵。《鏡報》今（31）日則再揭露，黃國昌疑似和好友、前永豐...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
全國有機日 農糧署攜手興大推動在地有機農產品
為響應每年11月11日的「全國有機日」，農業部農糧署攜手中興大學有機農業推動中心，並聯合包括棉花田、里仁及17處有機農民市集等通路，共同推出「2025有機生活日」系列活動，透過展售、優惠與教育推廣，鼓勵全民支持在地有機農產品，以實際行動守護生態環境、促進農業永續。中時財經即時 ・ 6 小時前
澎湖世界遺產產潛力點 海洋文化永續發展國際學術交流
文化部文化資產局補助澎湖縣文化局與國立澎湖科技大學，今（31日）明2天在澎澄飯店玄武會議廳共同舉辦「澎湖世界遺產潛力點海洋文化永續發展國際學術交流研討會」。澎湖縣政府參議洪棟霖、文化局長陳鈺雲、議員許國政、文資局主任秘書張祐創等人都與會共襄盛舉。自由時報 ・ 7 小時前
台南捷運藍線拚明年動工 議員促中華路施工應兼顧商圈需求
台南捷運第一期藍線正式獲中央核定，市議員朱正軒表示，捷運藍線是市民期盼已久的重要交通建設，力拚在市長任內動工，中華路沿線目前正在進行人行道改善工程，這是為捷運建設做的前導作業，把人行道找回來讓未來捷運完工後城市街廓更加友善，但施工期間，應兼顧通行安全與商圈需求。自由時報 ・ 6 小時前
伴孩童夢想上壘 遠雄再獲「資誠永續影響力獎」銅獎肯定
【緯來新聞網】遠雄文教公益基金會以「攜手同隊，夢想上壘！」專案獲得2025資誠永續影響力獎銅獎，該專緯來新聞網 ・ 6 小時前
非洲豬瘟案場化製三聯單有出入 中市府：檢調偵辦
（中央社記者郝雪卿、吳哲豪台中31日電）台中養豬場爆發非洲豬瘟疫情，對於死亡豬隻送化製三聯單數字有出入，台中市副市長鄭照新今天表示，目前由檢調偵辦中，靜待司法調查結果。中央社 ・ 7 小時前
批柯志恩「尖酸刻薄」遭原話奉還 邱議瑩反應曝光
2026高雄市長已提前開打，藍營與綠營的候選人多次隔空交火，已瀰漫煙硝味。日前民進黨潛在候選人邱議瑩嗆藍營潛在候選人柯志恩「尖酸刻薄」，柯志恩反酸「站在一起誰比較尖酸刻薄？」。邱議瑩今（31）日被問到此事的反應也曝光。中天新聞網 ・ 7 小時前
打房與護盤的拔河：央行批營建業貢獻低，業者反嗆「沒有我們哪來GDP？」
今年房市雖進入寒冬，但吵架的熱度卻不減反增。央行日前重申不打算鬆綁房貸管制，卻順勢補了一刀，暗示營建業對GDP貢獻有限、就業人口也不多，讓建商瞬間炸鍋。群洋國際地產集團 總經理 張惠山表示：「我們繳的稅、養的工人、帶動的材料業都一堆，沒有房地產，政府哪來這麼多財源？」房價不漲還好，一講打房，整個產業的火氣全出來。賣厝阿明 ・ 1 天前
降低非洲豬瘟衝擊 盧秀燕提3大行動力挺產業
台中爆發非洲豬瘟後，中央地方全力防堵疫情擴大，針對全國豬隻禁宰禁運，衝擊相關產業，中央宣布補助措施，台中市長盧秀燕今天（31日）公布台中三大行動，協助產業度難關，包括廚餘進焚化或掩埋廠處理免費，協助載中廣新聞網 ・ 6 小時前
花縣府挨批救災便當花近億 傅崐萁駁僅4千萬為鏟子超人提供膳食
有民進黨花蓮縣議員指控，花蓮縣府在光復鄉救災期間，僅「便當餐盒」支出高達9166萬7040元。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，花縣府已公告，至今花費4千萬，為鏟子超人提供膳食是最基本的事。中時新聞網 ・ 6 小時前
林岱樺涉詐領助理費 傳黨內下令林佳龍不能幫造勢｜#鏡新聞
有意參選民進黨高雄市長初選的立委林岱樺，日前因為涉嫌詐領助理費遭到調查，不過林岱樺還是宣布11/1，要在高雄舉行造勢活動。外交部長同時也是正國會掌門人的林佳龍，公開力挺林岱樺參選，遭到民進黨內部派系圍剿，傳出黨內有高層，以政務官、有黨職身分為由，要林佳龍不能介入初選，就連民進黨發言人卓冠廷，都被秘書長徐國勇下令，不能上台幫忙造勢。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 6 小時前
無印良品「超夯室內香氛噴霧」驗出細菌 急回收60萬瓶
無印良品「超夯室內香氛噴霧」驗出細菌 急回收60萬瓶EBC東森新聞 ・ 1 天前
中國製造業陷入近10年最長萎縮期 經濟放緩壓力加劇
中國政府週五（10/31）公布最新數據，顯示製造業活動持續疲軟，10月份下滑幅度達9年多來最長。隨著經濟放緩加深，今年第四季的展望不佳。太報 ・ 6 小時前
減輕非洲豬瘟禁運禁宰損失 除中央補助外宜縣府再加碼
（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】農業部為防堵非洲豬瘟疫情擴散，22日12時起啟動全國毛豬禁運禁宰措施 […]觀傳媒 ・ 5 小時前
亞馬遜又裁員！1.4萬人丟工作...執行長親揭真正原因「不是AI、也不是錢」
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）28日宣布新一波裁員計畫，預計將裁減約1萬4,000名員工。外界一度猜測與AI取代人力或營運...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐EBC東森娛樂 ・ 3 小時前
「最帥展昭」甄志強驚傳上海病逝家屬痛徹心扉 過世前一天才發影片
曾在經典港劇《碧血青天楊家將》中扮演「展昭」、被封為「最帥展昭」的香港男星甄志強，驚傳在上海離世，享年59歲。甄志強的妻子今（31）日透過社群平台發布訃聞，證實了這項消息。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前