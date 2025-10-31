李坤城批訂閱制消費陷阱多 3部會承諾檢討電商定型化契約

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣攝

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

立法委員李坤城今（31）日召開「購物平台標示不清陷阱多 消費者變冤大頭」記者會表示，近日接獲民眾陳情指出在使用酷澎購物後，在未加入WOW會員的情況下，直到收到帳單才知道，竟然被自動扣了會員費59元。他質疑，購物平台標示不清、陷阱多，讓消費者變冤大頭？

李坤城繼續說明，另有民眾在一個月會員試用期結束前，用APP取消，本以為已經取消成功，也跟客服聯絡過了，結果還是收到扣款帳單；也有民眾在試用期結束後，收到帳單被扣59元，才發現自己忘了取消會員，但要取消訂閱的手續很煩瑣，會被一直被引導到繼續訂閱。

李坤城提到，陳情人也表示，在結帳頁面上就會引導消費者使用WOW無條件免運，但事實上並非無條件，而是月繳59元；介面雖有提及「月費$59查看會員條款」，但文字比例甚小，甚至平台已預設勾選「同意加入」，若一時不察，消費者很容易誤以為這只是一次性的優惠選項，結果在未察覺的情況下被收取會員費。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣攝

李坤城強調，以上情況都讓陳情人懷疑酷澎是否有「變相強制收費」、「被迫自動續訂」、「取消程序複雜」等問題。

李坤城表示，根據行政院消保處至10月26日統計，涉及訂閱會員相關消費爭議申訴及調解案件，酷澎有29件，WOW會員制於今（114）年9月1日開始實施收費。李坤城也請教與會官員三個問題：第一，請數發部及消保處一個月內查明，為什麼會有消費者在未加入WOW會員的情況下，卻收到扣款帳單，還要消費者主動聯絡客服才能歸還59元，此情況有無違反相關規定？

第二，此類電商平台，已訂有「零售業等網路交易定型化契約應記載及不得記載事項」予以規範，要求電商平台主管機關數發部在年底前擬定完成，就訂閱制權利義務，包括但不限於自動續約、簡單取消訂閱及後續退費機制等，應比照「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」載明「業者不得事先約定屆期自動續約不另通知消費者或類此字樣」，意即購物平台在其所謂的試用期結束後，不應視為自動續約，須明確告知消費者及獲得同意之後才確認續約，而在取消時，亦須明確告知消費者已完成取消。

第三，消保法施行細則第12條規定「該定型化契約條款因字體，致難以注意其存在或辨識者，該條款不構成契約之內容」，若取消訂閱方式的條款有上開規定情形，消費者可主張不受拘束。李坤城亦請數發部要求酷澎公司的退訂流程須讓消費者清楚明瞭，應讓取消和訂閱機制一樣簡單容易，以維消費者權利。

數位產業署署長林俊秀表示，接獲李委員與民眾反映後，已聯絡酷澎公司，要求其釐清會員制與自動契約的運作機制，並落實消費者保護措施。他指出，數位產業署已要求業者妥善處理民眾申訴案件，確保申訴與調解管道暢通、強化取消訂閱及退款流程的透明度、明確標示會員權益範圍與收費方式，不得將退訂資訊隱藏於深層頁面、要求業者優化介面設計，讓訂閱及退訂等流程更加友善。

此外，林俊秀表示，該署也檢視了該公司定型化契約，初步認為介面操作不夠細緻、資訊揭露不清，將持續督促改善；針對「未入會卻遭扣款59元」等通案，已要求業者提供資料釐清，未來會與消保單位及業者共同檢討電子商務訂閱制的規範，並朝向須向消費者主動確認續約，而非到期未取消即算自動續約的方向檢討。

行政院消保處處長鍾瑞蘭則指出，根據酷澎案例顯示，目前部分電商平台在免費試用與自動續訂流程中說明仍不明確。她強調，試用期屆滿前應主動通知消費者並取得同意後，方能續訂扣款，而取消程序應與訂閱同樣簡便，避免「容易加入、難以退出」的不公平現象。她承諾消保處將與數發部共同研議修訂「零售業等網路交易定型化契約應記載與不得記載事項」，把「自動續約」、「一鍵取消」等條款納入規範。

公平會主任秘書毛浩吉表示，目前初步檢視酷澎網站確實操作上不便、引導模糊，導致民眾難以取消，若業者行為構成欺罔或足以影響交易秩序，即違反《公平交易法》第25條，公平會將持續追蹤類似案件，並針對具體事證進行調查，以維護公平交易環境。

照片來源：CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣攝

